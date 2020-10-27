هل يعود التعاون الاستخباري المشترك بين العراق وروسيا؟

استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يوم أمس الاثنين، المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية، ألكسندر لافرنتييف، برفقة رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون وزارة الدفاع الروسية، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك، في مجال مكافحة الإرهاب، فضلا عن مناقشة التعاون على المستويين الإقليمي والدولي، وتفعيل دور المركز الرباعي للتنسيق بين روسيا والعراق وسوريا وإيران.

فهل سيعود التنسيق العسكري والاستخباري بين العراق وروسيا؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي صفاء الاعسم:

"كانت عقيدة تسليح الجيش العراقي روسية قبل العام 2003، إلا أن الولايات المتحدة غيرت ذلك بعد قيامها بتجهيز هذا الجيش بأسلحتها، لكن ومنذ احتلال التنظيم الإرهابي لمناطق في العراق، استشعر العراق بعدم جدية الولايات المتحدة بتسليح جيشه".

وتابع الاعسم بالقول، "سيتوجه العراق نحو روسيا في قضايا التسليح، خصوصا وأن روسيا تقدم تسهيلات مالية كبيرة للعراق، لكن ما يخص الأسلحة الاستراتيجية فلها خصوصية يجب معها الحصول على موافقة الولايات المتحدة، وهناك تعاون قادم مع الروس".

وأضاف الاعسم قائلاً، "سيتم تفعيل غرفة التعاون الأمني الرباعي بين روسيا والعراق وسوريا وإيران، في ظل مخاوف من تواجد خلايا إرهابية نائمة في العراق، يحتاج معها الأخير إلى تعاون أكثر في المجال الاستخباري".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون