هل تدير حكومة بايدن ظهرها لمشاكل العراق والشرق الأوسط؟

في ظل إعطاء الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن الأولوية للقضايا الداخلية، تتعدد الفرضيات حول ما ستقدم إدارة الرئيس المنتخب في شأن العراق، وإمكانية التعامل مع البلاد كدولة لا كساحة صراع مع إيران.