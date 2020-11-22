هل تمنع الإدارة الأمريكية القادمة العراق من التعامل مع إيران؟

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن وزير الخارجية مايك بومبيو، مدد الإعفاء خمسة وأربعين 45 يوما إضافيا، تاركا لإدارة ترمب قرارا نهائيا بشأن تمديده أو قطعه تماما، قبل تنصيب الرئيس الجديد في 20 يناير القادم.

فهل ستستمر الولايات المتحدة منح العراق الإعفاءات من عقوباتها المفروضة على إيران؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي عبد الحسن الزيادي:

"ما يعانيه العراق من نقص في إمدادات الطاقة جاء بسبب سوء الإدارة الأمريكية للعراق عندما احتلته، فلم تقم بإدارته بشكل علمي صحيح كما تدار الأمور لديهم، وتركته عرضة للمشاكل والصراعات."

وتابع الزيادي بالقول، "يجب على العراق الاعتماد على نفسه في إدارة مشاريعه وبشكل سريع، عبر إشراك القطاع الخاص وسد الثغرات التي خلفتها الولايات المتحدة فيه، فهو يعيش الآن في مرحلة الإنهيار الاقتصادي."

وأضاف الزيادي قائلا "لا توجد هناك توجهات اقتصادية مدروسة في العراق، وهذا الموضوع كان يمارس على مر الحكومات التي تعاقبت على إدارة البلد، فالعراق بحاجة كبيرة للطاقة الإيرانية، ولا أعتقد أن الإدارة الأمريكية سوف تمنع العراق من استيرادها."

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