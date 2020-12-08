هل تتجنب الولايات المتحدة حربا رابعة في الخليج؟

خلصت دراسة أجراها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، بشأن سيناريوهات الحرب المتوقعة، إلى أن الحرب المقبلة ستكون متعددة الساحات، قد تشمل لبنان وسوريا والعراق وغزة.

وسبق وأن أجرى اللواء الركن المتقاعد ماجد القيسي، دراسة مماثلة عن احتمالية نشوء مثل هذا الحرب وتداعياتها، نشرها مركز صنع السياسات للدراسات الدولية والاستراتيجية في العام 2019.

فما مدى حتمية نشوء حرب رابعة في الخليج؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الركن المتقاعد ماجد القيسي:

"ما يمنع قيام هذه الحرب الخطيرة هو تداعياتها على العالم، لأنه ستكون هناك تبادلية تدميرية، وتكاليف باهظة، حتى لو انتصرت الولايات المتحدة أو حلفائها، حيث ستدمر المنطقة بشكل كامل، وهي تعد مصدر الطاقة في العالم".

وتابع القيسي بالقول، "تحتاج الولايات المتحدة إلى تحالفات من أجل شن الحرب، وتجد واشنطن صعوبة كبيرة جداً في إقناع حلفائها التقليديين في الانضمام إليها، مثل أوروبا و"الناتو"، وهذا ما يؤدي إلى تراجعها عن شن مثل هذه الحرب".

وأضاف القيسي قائلاً، "المشكلة الأخرى التي تمنع شن حرب ضد إيران تكمن في حلفاء واشنطن الإقليمين، فمع امتلاكهم ترسانات الأسلحة، إلا أنه توجد بينهم مشاكل بينية، كالخلافات بين دول الخليج وبين أمريكا وتركيا".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون