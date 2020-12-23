هل ما زالت الأراضي السورية تمثل العمق الاستراتيجي لـ "داعش" في العراق؟

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق اللواء تحسين الخفاجي، في تصريحات صحفية ، إن "الحدود العراقية السورية وهي 610 كم، تم تأمين أغلبها، وهناك عملية حفر خندق وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وكذلك وضع سداد ترابية وسياج PRC".

فهل تبقى تلك الحدود خاصرة العراق الرخوة؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المستشار في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب الدكتور عماد علو:

"تمثل الحدود العراقية السورية معبرا لتسلل الإرهابيين إلى الأراضي العراقية، كما أن قوات سوريا الديمقراطية سمحت لعوائل هؤلاء الإرهابيين، بمغادرة مخيم النازحين إلى الجهات التي يريدونها، ما يشكل خطراً على الأمن المجتمعي".

وتابع علو بالقول، "هناك شبه عدم تنسيق في مسألة مسك الحدود، حيث تتواجد مختلف القوات، من بيشمركة كردية وجيش عراقي وحشد شعبي، إضافة إلى القوات الأمريكية داخل العمق السوري، ويقوم العراق بحفر خندق مدعوم بالأسلاك الشائكة ووضع بعض التقنيات على تلك الحدود".

وأضاف علو قائلا، "ما يزال تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) يسيطر على العديد من المناطق في شرق سوريا، ويقوم بعمليات إرهابية هناك، وهو ما دعا سوريا إلى الاستعانة بالقوات الروسية، فـ"داعش" يستخدم الأراضي السورية كنقطة انطلاق نحو العمق العراقي".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون