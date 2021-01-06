ما علاقة الكهرباء بإفشال عمل الحكومات العراقية

أكد مسؤول إعلامي في السفارة الأمريكية ببغداد، يوم الثلاثاء، تمديد واشنطن إعفاء العراق من استيراد الطاقة الإيرانية لثلاثة أشهر جديدة.

ويصادف اليوم مرور سبع وعشرين يوما على التوالي منذ أنّ قطعت إيران إمدادات الغاز إلى العراق بسبب تراكم الديون، الأمر الذي أثر سلباً على معدلات تزويد الطاقة الكهربائية في بغداد والفرات الأوسط.

فهل صار موضوع استيراد الكهرباء وسيلة ضغط على العراق؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي صالح الهماشي:

"هناك أبعاد سياسية وراء قيام إيران بقطع الغاز عن العراق، فالحجة المعلنة هو وجود ديون على العراق، لكن تقوم إيران باستخدام ورقة الطاقة للضغط على الحكومة العراقية، كي تكون بجانب طهران أكثر من قربها لواشنطن".

وتابع الهماشي بالقول، "يعتمد العراق على الطاقة المستوردة من إيران، والولايات المتحدة تسمح للعراق باستيرادها، كونها تدعم النظام السياسي القائم في العراق والتي ساهمت بتأسيسه، ولا تريد خلق فوضى تؤدي إلى خروج العراق من نفوذ واشنطن".

وأضاف الهماشي قائلاً، "تقوم إيران بقطع الطاقة عن العراق عندما تكون لديها خلافات مع الحكومة العراقية، وقد حصل ذلك إبان خلافها مع حكومة السيد العبادي، عندما قطعت الكهرباء في منتصف الصيف، ما أدى إلى خروج مظاهرات أثرت على ترشح العبادي لولاية ثانية".

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إعداد وتقديم: ضياء حسون