خبير عسكري: واشنطن ماضية باتجاه إدراج الحشد الشعبي العراقي على لائحة الإرهاب

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية فرض واشنطن عقوبات على فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، مشيرة إلى أن "هذا القرار محكوم بالفشل، ويرمي لتحقيق نوايا أمريكية مشؤومة".

فيما أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، خلال مباحثات مع السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر، على ضرورة قيام الخزانة الأمريكية بتصحيح خطئها بحق شخصية حكومية، ليس من الصحيح أن تكون ضمن قوائم العقوبات".

فهل تعتزم واشنطن إدراج الحشد الشعبي على لائحة الإرهاب؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:"العراق الآن هو تحت طائلة الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يفرض وصاية دولية على العراق، والولايات المتحدة هي المكلفة دولياً في متابعة سير العملية السياسية في العراق، وهناك رؤية أن هذه العملية لا تسير بالاتجاه الصحيح."

وتابع الشريفي بالقول، "المعادلة ستتغير بشكل كبير جدا إذا ما تبنى مجلس الأمن موضوع الإشراف على الانتخابات العراقية، وموضوع إدراج الفياض ضمن قائمة العقوبات، يعد إحراجا لحكومة الكاظمي، والذي أما أن يمتثل للإرادة الدولية ويُخرج الفياض من السلطة، أو أن يسكت عن ذلك وعندها سيواجه الإرادة الدولية."

وأضاف الشريفي قائلاً، "الإرادة الدولية ذاهبة باتجاه وضع الحشد على لائحة الإرهاب، عند ذلك ستُلزم الحكومة العراقية بحل الحشد، فالتغيير في الداخل العراقي سيكون بفعل الإرادة الدولية."

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق

إعداد وتقديم ضياء حسون