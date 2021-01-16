هل دخلت إسرائيل رسميا لتحالف الولايات المتحدة ضد إيران

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، أمر بضم إسرائيل إلى القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم".

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين أمريكيين (لم تسمّهم) قولهم، الخميس، إن : "ترامب طلب إعادة هيكلة "سنتكوم" لتشمل إسرائيل، وذلك في إطار تشجيع التعاون لمواجهة إيران".

فلماذا أقدم ترامب على هذه الخطوة في أيام ولايته الأخيرة؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المستشار في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب الدكتور عماد علو:

"ضم إسرائيل لمركز القيادة الوسطى المركزية الأمريكية هو استكمالا لمشروع صفقة القرن، ولكي تكون إطارا عسكريا وأمنيا لعملية التطبيع التي جرت في هذه الفترة، كي تأخذ صيغتها التنظيمية من خلال الوجود الإسرائيلي في القيادة الميدانية المتواجدة في الخليج."

وتابع علو بالقول : "من المتوقع أن يتم التواجد العسكري الإسرائيلي بناء على اتفاقيات أمنية وعسكرية مع الدول التي طبعت مع إسرائيل، مايعني سيكون هناك تواجد واضح للقوات الإسرائيلية في منطقة الخليج العربي".

وأضاف علو قائلاً : "هذه الخطوة بمثابة رسالة للحكومة الإيرانية، مفادها أن هناك قوة ردع كبيرة، من خلال التنسيق العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة، ومن الصعب تغيير القرارات التي اتخذها ترامب خلال فترة الرئيس بايدن".

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إعداد وتقديم: ضياء حسون