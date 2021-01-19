هل تعلق تركيا استثماراتها في العراق على موضوع إنهاء حزب العمال الكردستاني؟

وصل وزير الدفاع التركي، يوم أمس الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد والتقى رئيس الوزراء العراقي، حيث أكد الأخير على أهمية الالتزام التركي بتنفيذ التعهدات الاستثمارية التي تمخض عنها مؤتمر الكويت لدعم العراق عام 2018".

فما هو الغرض الحقيقي لهذه الزيارة؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري عقيل الطائي:

"هذه الزيارة تأتي ضمن إطار التعاون العسكري وتبادل الخبرات، خصوصاً وأن الجيش العراقي مازال بحاجة إلى التقنيات الحديثة، كما أن العراق يشكل محورا عسكريا واقتصاديا مهما لتركيا".

وأضاف الطائي قائلاً، "أعتقد أن العمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا في شمال العراق مبنية على اتفاق مسبق بين الحكومتين العراقية والتركية، حيث أن مواقف الحكومة العراقية كانت خجولة إزاء التدخل التركي".

من جانبه يقول الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:

"هذه الزيارة تأتي استجابة لزيارة قام بها الكاظمي لأنقرة، حيث تطالب تركيا بحسم موضوع حزب العمال الكردستاني ووجودهم في إقليم كردستان واعتباره منظمة إرهابية، فضلاً عن التعاون التركي- العراقي لمواجهة الإرهاب".

وأضاف الشريفي بالقول، "هناك نشاط عسكري للعمال الكردستاني في شمال العراق، تطلب معه تركيا أن يقوم العراق بمواجهته، وقد يقوم العراق بالضغط على هذا الحزب، مقابل أن يكون هناك استثمارات تركية".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم