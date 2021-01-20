ما هي أسباب تأجيل الانتخابات العراقية؟

صوت مجلس الوزراء العراقي بالإجماع في جلسته التي عقدها، يوم أمس الثلاثاء، على تحديد العاشر من شهر تشرين الأول المقبل موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

ورحبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستجابة الحكومة لطلبها بتغيير موعد الانتخابات المبكرة وتحديد موعد جديد لها.

فهل هناك توافق بين الأطراف السياسية على هذا التأجيل؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المحلل السياسي عبد الأمير المجر:

"كان متوقعا تأجيل الانتخابات، فهناك الكثير من القوى السياسية المختلفة في اتجاهاتها تريد هذا التأجيل، فهي تخشى من خسارة أكثر من 70‏% من مقاعدها البرلمانية، لذا تريد التأجيل لترميم وضعها قبل الانتخابات".

وتابع المجر بالقول، "الحكومة بدأت خطوات عملية تجاه إجراء الانتخابات، فسيطرتها على الشارع باتت تختلف عن ما كان عليه في السابق، كما هناك دعم دولي متمثل بالأمم المتحدة، التي تريد الإشراف على الانتخابات وتكون مسؤولة عن مخرجاتها".

وأضاف المجر قائلا، "حكومة الكاظمي هي الأخرى ترغب في تأجيل الانتخابات، كونها لم تستكمل مشروعها بفرض هيبة الدولة بشكل لا يستطيع معه أحد أن يتحدى الدولة، فالكثير يرون أن التأجيل أفضل، حيث ستجرى الانتخابات في شهر أكتوبر وفي أجواء آمنة".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون