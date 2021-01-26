هل يصبح الغاز القطري بديلا للإيراني في العراق ؟

رحبت وزارة الكهرباء العراقية بخطوة وزارة النفط استيراد الغاز من قطر خلال المرحلة المقبلة، وذلك لزيادة تجهيز ساعات الكهرباء للمواطنين.

وبدأت مفاوضات بين العراق وقطر لشراء الغاز خلال حكومة حيدر العبادي، بيد أنها توقفت لأسباب عديدة، منها تفضيل الحكومة زيادة استثمار الغاز المصاحب للإنتاج والحقول الغازية في ديالى والأنبار.

فهل غلق العراق باب استيراد الغاز الإيراني؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" عضو مجلس إدارة اتحاد رجال الأعمال العراقيين عبد الحسن الزيادي:

"العراق بحاجة ماسة إلى الغاز من أجل تشغيل محطاته الكهربائية، خصوصاً وأن هناك فصل صيف قادم، فالاعتماد على الغاز الإيراني غير ذي جدوى، بسبب ما تعانيه إيران من ظروف".

وتابع الزيادي بالقول، "لدى قطر خبرة كبيرة في مجال تصدير الغاز، لكن الموضوع مرتبط بالوضع السياسي بين العراق وقطر ومدى جديتهما في التعاون، علاوة على الروتين المعقد لدى المؤسسات الحكومية العراقية التي تسيطر على الاقتصاد، وبسببها أصبح العراق مستورد للغاز بدلاً من مصدر".

وأضاف الزيادي قائلاً، "هناك أجندات سياسية من قبل الدول المتصارعة على العراق، هدفها تعطيل حركة البلد الاقتصادية، في ظل وجود حكومات غير كفوءة، فالدول تتعامل وفق المصالح، إضافة إلى وجود علاقات قوية بين إيران وقطر، وبالتالي لا ينتظر العراق مساعدة دون مقابل".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون