هل تسعى الولايات المتحدة إلى إعادة العمل بالاتفاق النووي مع إيران؟

كشف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاثنين، أن واشنطن مستعدة للعودة للاتفاق النووي، مشترطا التزام إيران به.

فيما دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الاثنين، الاتحاد الأوروبي إلى التوسط بين بلاده والولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم بين الدول الكبرى والجمهورية الإسلامية والذي انسحبت منه واشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

فهل باتت منطقة الشرق الأوسط مهيئة للتهدئة؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المحلل السياسي واثق الجابري:

"الولايات المتحدة وإيران كلاهما متجهان نحو العودة إلى الاتفاق النووي، رغم التناقض في التصريحات الأمريكية حول هذا الموضوع، أما بسبب اختلاف وجهات نظر الإدارة الأمريكية أو من أجل الضغط على الجانب الإيراني."

وتابع الجابري بالقول: "تتجه سياسة الولايات المتحدة نحو التهدئة ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، وإنما في العالم، كون ما خلفته سياسة ترامب كانت عنيفة وعانت منها الكثير من الدول، وحتى الجانب الخليجي قد يدخل في المفاوضات مع إيران."

وأضاف الجابري قائلاً: "ربما أدركت الولايات المتحدة أن مصالحها لا تكمن في منطقة الشرق الأوسط، وإنما مع روسيا والصين، وأنها تشعر بوجود تهديدات أخطر عليها من مسألة تواجدها في منطقة الخليج، لذا تحاول الولايات المتحدة إيقاف دعم الكثير من الصراعات في منطقة الشرق الأوسط."

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون