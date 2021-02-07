كيف يتم تمويل تنظيم داعش مع وجود تحالف دولي لمحاربته؟

كشف تقرير لمجلس الأمن الدولي، يوم أمس السبت، أرقاماً خاصة بالاحتياطي النقدي لتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، فيما أشار إلى أن العدد الأكبر لعناصر التنظيم يتواجدون في العراق.

وقال تقرير صادر عن "لجنة معاقبة القاعدة و"داعش" التابعة لمجلس الأمن، إن "التقديرات تشير إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي، لديه 100 مليون دولار من الاحتياطي النقدي، ما يكشف حجم التمويل الذي يتلقاه هذا التنظيم لإدارة عملياته العسكرية في عدد من الدول في العالم".

فكيف تصل الأموال إلى التنظيم؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي صالح الهماشي:

"يعد تنظيم "داعش" تنظيما متطورا قياسا بالتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستطاع استغلال الفساد الموجود في المؤسسات العراقية، كما استولى على الكثير من الأموال إبان احتلاله ثلث مساحة العراق، إضافة إلى حصوله على الأموال عن طريق جمع الإتاوات".

وتابع الهماشي بالقول، "التقرير الأممي كشف حركة الأموال، وقد يكون حجم تلك الأموال تقديري، لكن التنظيم بما يمتلكه من أسلحة ومعدات وتمويل لعناصره الإرهابية، كل ذلك يوضح أنه يمتلك الكثير من المال، وليس من المستبعد أن تكون لديه أصول مالية وعقارات".

وأضاف الهماشي قائلا "لا يستطيع التحالف الدولي القضاء على "داعش" دون مساعدة العراق، ناهيك عن مشكلة وجود العديد من الجهات السياسية العراقية لا ترغب بوجود التحالف الدولي، كما لا يوجد تنسيق دقيق بين التحالف والحكومة العراقية، لذا من الصعوبة وضع خطط لتجفيف منابع تمويل "داعش".

إعداد وتقديم: ضياء حسون