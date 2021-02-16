ما هي أسباب تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وأنقرة

صرحت وزارة الخارجية التركية، أمس الاثنين، أنها استدعت السفير الأمريكي لدى أنقرة لتبلغه "بأشد العبارات" رد فعل تركيا على بيان أصدرته الولايات المتحدة بشأن مقتل 13 تركياً تقول أنقرة إن مقاتلي "حزب العمال الكردستاني" أعدموهم في منطقة حدودية في إقليم كردستان العراق.

واستنكرت وزارة الخارجية الأمريكية مقتل 13 من المواطنين الأتراك في إقليم كردستان العراق، وتقدمت بالعزاء لأسر الضحايا، وذلك في بيان نشرته يوم الأحد عبر موقعها الرسمي، لكنها شككت في مسؤولية حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية، عن الحادث.

فلماذا تتصاعد حدة التوترات بين أنقرة وواشنطن؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" مدير المركز الجمهوري للبحوث والدراسات الاستراتيجية الدكتور معتز محي عبد الحميد:

"يبدو أن العلاقات تسوء بين الحكومتين الأمريكية والتركية، وذلك على ضوء ما قامت به تركيا من محاولة للسيطرة على المياه الإقليمية بينها وبين اليونان وقضية التنقيب عن الغاز، لكن التأثير الأكبر كان بسبب صفقة الصواريخ التي وقعتها تركيا مع روسيا."

وتابع عبد الحميد بالقول، "تركيا تتهم أيضاً قوات "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة بعملية تصفية الثلاثة عشر تركيا، والتي تساعد حزب العمال الكردستاني وتمدهم بالمعلومات حول تحركات القوات التركية داخل وخارج سوريا."

وأضاف عبد الحميد قائلا، "بعد العثور على هذه الجثث في شمالي العراق، أعتقد أن تركيا ستقوم برد عنيف ضد قوات "قسد" وضد حزب العمال الكردستاني في سنجار، وهناك معلومات تقول أن الجانب العراقي أكد للجانب التركي ضرورة دخول قوات تركية إلى سنجار لتصفية حزب العمال الكردستاني."

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إعداد وتقديم: ضياء حسون