خبير عسكري: بايدن أكثر تشددا مع إيران

توعدت "المقاومة العراقية" في بيان لها، أمس السبت 27 فبراير/شباط، بالرد على الغارة الأمريكية الجوية على فصائل شيعية مرابطة على حدود العراق وسوريا، وكذلك محاسبة من سمتهم بـ"المتواطئين".

فهل ازداد المشهد الأمني العراقي تعقيدا؟ عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:

"‏الأيام القادمة تنذر بتداعيات خطيرة جدا، في حال ما إذا تم تبني خيار المواجهة من قبل الفصائل المسلحة ضد القوات الأمريكية، إذ أن واشنطن استبقت الأحداث وكلفت طياري (الشينوك) والذين عددهم 60 طيارا، بمهام قتالية في العراق والكويت، وكذلك رفع عديد القوات الأمريكية في العراق عبر حلف الناتو، وهذه عملية استحضار معركة".

وتابع الشريفي بالقول، "قد يكون هذا كله يدخل ضمن إطار التصعيد الإعلامي، لكن ما يُخشى منه هو أن يقوم ما يسمى بالطرف الثالث بتوجيه ضربة للأمريكان قد تشعل الصدام بين الفصائل المسلحة وبين القوات الأمريكية، الأمر الذي سيؤدي إلى تداعيات خطيرة في ظل المظاهرات التي بدأت تنتقل من محافظة إلى أخرى".

وأضاف الشريفي قائلاً: "طهران بدأت تستشعر بالخطر، لأن ما تقوم به الفصائل المسلحة في العراق يجري ربطه بإيران، على اعتبار أنها ترتبط عقائديا معها، لذلك تعلن طهران عن عدم تبنيها لهجمات الفصائل ضد الأمريكان، وأعتقد أن الرئيس بايدن سيكون أشد على إيران وحلفائها من سلفه الرئيس ترامب".

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إعداد وتقديم: ضياء حسون