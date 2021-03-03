ما هي أسباب تجميد العراق صفقاته النفطية مع الصين؟

سلط موقع "أويل برايس"، المتخصص بأخبار الطاقة والنفط، الضوء على موقف العراق الأخير المتمثل بتجميد صفقة بيع النفط الخام بـ "الدفع المسبق" للصين.

وأشار الموقع إلى أن تحرك بغداد بهذا الاتجاه خطوة يراد منها الضغط على واشنطن للحصول على دعم أكبر.

فهل حصل العراق على الدعم المطلوب مقابل إلغاء الصفقة؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك"، الخبير الاقتصادي الدكتور حيدر عصفور:

"هناك العديد من التحديات بين الصين والولايات المتحدة، منها موضوع النفط الذي لا يتحدد بالعرض والطلب، وإنما يتغير بصورة مفاجئة، وكل ما ازداد الصراع زادت رغبة الولايات في السيطرة على منابع النفط، والذي يعد جزءا من الحرب بين الصين والولايات المتحدة".

وتابع عصفور بالقول: "يعد العراق جزءا من الصراع الدولي، ويتبع السياسة الأمريكية فيه، إذ أن عائداته النفطية تودع في البنك الفدرالي الأمريكي، لذلك فإن الولايات المتحدة هي المتحكم الأساسي في سياسة العراق الاقتصادية والنفطية، أما سياسياً فهو يتبع إيران، ودائما ما يحاول العراق الاتجاه نحو الصين، لكنه يفشل في ذلك".

وأضاف عصفور قائلاً: "من الصعب على العراق تجاوز الولايات المتحدة، التي لن تتخلى عن العراق بهذه السهولة، بعدما صرفت أكثر من 3 تريليونات دولار والآلاف من الجنود من أجل السيطرة على المنطقة، فالعراق يقع ضمن خطط الولايات المتحدة الاستراتيجية من أجل السيطرة على العالم".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون