العراق وفرصة التحول اقتصاديا

أكد السفير البريطاني في بغداد، ستيفن هيكي، اليوم الأحد، أن العراق سيشهد انفتاحاً كبيراً على العالم.

وقال هيكي بحسب الوكالة الرسمية، إن "العالم بأجمعه يركز الآن على العراق، لكون البابا، الذي يزور هذا البلد حاليا، يعد رمزا مهما لكل العالم"، مبيناً أن "هذه الزيارة تمثل رمزاً مهماً للتعايش السلمي والتعددي في العراق".

فهل سيتحول العراق إلى مركز للحجيج في العالم؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي صالح الهماشي: "تعد زيارة بابا الفاتيكان زيارة ذات طابع ديني، حيث أنه جاء حاجا إلى العراق، فبعد بيت لحم أصبح العراق مكاناً آخر للحج بالنسبة للمسيح، ما يفتح آفاق الحركة السياحية فيما لو استغلها العراق وطور مدينة أور ومحافظة ذي قار."

وتابع الهماشي بالقول، "هناك رسالة مهمة اوصلها بابا الفاتيكان للعالم تنص على أهمية العراق بما يحتويه من مراكز مقدسة، الأمر الذي سيدفع بالكثير من المستثمرين ورجال الأعمال من أجل أن الاستثمار في هذا البلد، وهذا يعد تحولا في الاقتصاد العراقي."

وأضاف الهماشي قائلاً، "لا يوجد حل اقتصادي في العراق سوى اللجوء إلى القطاع الخاص، إذ لا تستطيع الحكومة استيعاب حجم المهام الملقاة على عاتقها، وبنفس الوقت فإن القطاع الخاص مكبل، ولم تقم الحكومة العراقية باتخاذ خطوات لتشجيع هذا القطاع."

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