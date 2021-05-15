عبر استراتيجيتها الجديدة… هل تستطيع القوات الأمنية العراقية إنهاء "داعش"

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، يوم أمس الجمعة، أن القوات الأمنية اتخذت أسلوبًا وتكتيكًا جديدين لضرب بقايا تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، فيما كشف عن توجيه جهاز مكافحة الإرهاب لضربات موجعة أطاحت بقيادات مهمة لدى عصابات "داعش" الإرهابية.

وعن هذا التكتيك الجديد الذي تتبعه القوات الأمنية العراقية في ضرب التنظيم الإرهابي، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:

"هناك تغيير في أسلوب "داعش"، بعد أن خسر حواضنه المتمثلة بالبيئة الاجتماعية التي قبلت هذا التنظيم، عبر الخديعة وفرض الإرادة، حيث بدأ التنظيم يبحث عن الملاذات في المناطق النائية الغير مأهولة بالسكان أو المنظورة عسكريا، كي يستطيع الانتشار فيها".

وتابع الشريفي بالقول، "الاستراتيجية الأمنية العراقية قامت بتقدير هذا الموقف، وجرى تغيير في تكتيك الردع الأمني، فتم استهداف التنظيم عبر عمليات نوعية في تلك الملاذات، كي يفقد قدرته على المشاغلة والتعرض في المناطق السكنية أو على خطوط النقل البري".

وأضاف الشريفي قائلاً، "لازال "داعش" يمتلك قدرة الهجوم، بسبب وجود إمكانية التعويض لديه، فكلما يتم القضاء على خلية يقوم التنظيم بتعويضها، كونها خلايا وافدة عبر الحدود، تأتي من مناطق توجد فيها إمكانية للتسلل وتقوم برفدها التوازنات الإقليمية، ما يجعل حسم خطر التنظيم مستبعدة".

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إعداد وتقديم: ضياء حسون