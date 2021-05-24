هل يرعى العراق تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطيني؟

وصل وزير الخارجية الفلسطينية، رياض المالكي، إلى العاصمة العراقية بغداد، أمس الأحد، في زيارة رسمية، التقى خلالها رئيس جمهورية العراق برهم صالح.

وأكد المالكي خلال اللقاء أن القيادة الفلسطينية تعمل على إعادة الإعمار في غزة، من خلال حشد المجتمع الدولي لذلك، وتشكيل حكومة وفاق وطني. وبشأن اجتماع اللجنة المشتركة العراقية الفلسطينية في فلسطين، قال الوزير إنه "شرف كبير لنا أن نستقبل ضيوفاً عراقيين في فلسطين".

فهل سيكون للعراق دور في تشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية؟

عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك"، مدير مركز القرار السياسي للدراسات هادي جلو مرعي:

"دور العراق في دعم فلسطين يتمثل بضمان المساعدات المالية والسياسية وغيرها من سبل الدعم التي يستطيع العراق تقديمها، وليس بالضرورة أن يكون لهذا الدعم التأثير المباشر على عملية تشكيل الحكومة الفلسطينية."

وتابع مرعي بالقول: "هناك نزعة باتجاه الضغط على إسرائيل للموافقة على حل الدولتين، والدعم العراقي موجه لسلطة الرئيس محمود عباس باعتبارها السلطة الرسمية، وليس موجه لحركة "حماس"، التي تحصل على دعم إيراني ولبناني ومن بعض الفصائل المسلحة العراقية."

وأضاف مرعي، قائلاً: "بات العراق يمثل في الآونة الأخيرة دولة تهدئة في المنطقة وليس دولة تصعيد، وبالتالي سيكون له الدور الداعم في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، فهناك خطان يعملان في العراق، أحدهما يمثل الحكومة العراقية، والآخر يمثل جهات غير مرتبطة بالحكومة وقد تتقاطع معها."

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون