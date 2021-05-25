خبير عسكري: حرب الطائرات المسيرة لم تبدأ بعد في الشرق الأوسط

ذكر تقرير لموقع "بلومبيرغ" الإخباري الأمريكي، أن عدد الصواريخ التي زودت إيران بها حلفاءها في العراق ولبنان وفلسطين واليمن، ساهمت في تغيير الحرب بشكل جذري في الشرق الاوسط.

فكيف ستتعامل الولايات المتحدة مع هذا التغيير في قواعد الحرب؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة"، على أثير راديو "سبوتنيك"، الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد عدنان الكناني:

"الموضوع عبارة عن حرب إسرائيلية -أمريكية ضد إيران، التي تحاول حماية مكتسباتها والدفاع عن نفسها من خطر الوجود الأمريكي في المنطقة، وضحايا هذه الحرب هم من العرب، الذين يستغلون هذه الحرب من أجل الدفاع عن أرضهم ضد الوجودين الأمريكي والإسرائيلي على أراضيهم".

وتابع الكناني بالقول: "فشلت منظومة الدفاع الأمريكية في التصدي للصواريخ، فهم وإن أعلنوا أنها نجحت بنسبة 85‏%، إلا أن ذلك يعد فشلا في هذه المنظومة، علما أن حرب الطائرات المسيرة لم تستخدم لحد الآن، وهو موضوع يقلق الأمريكيين والإسرائيليين، بسبب عدم قدرتهم التصدي لهذا النوع من الطائرات"

وأضاف الكناني قائلاً: "ستقوم كل من إسرائيل والولايات المتحدة باستخدام الأجهزة الاستخباراتية من خلال العمليات السرية، وذلك للتأثير على المقاومة سواء في فلسطين أو في البلدان المحيطة، فأساليب الفصائل المسلحة في العراق وفلسطين ولبنان واليمن وسوريا متشابهة".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون