انسحاب حزب العمال الكردستاني… هل ينهي معاناة كردستان العراق؟

طالب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، يوم أمس الأحد، حزب "العمال الكردستاني"، بإبعاد حربه عن شعب كردستان.

وقال رئيس الإقليم، معلقا على القتال بين حزب "العمال الكردستاني" (PKK) والجيش التركي، "يتوجب علينا جميعا أن نقول بصوت واحد وموقف واحد لحزب العمال الكردستاني، كفى عدم الاحترام لإرادة أهالي إقليم كوردستان ومؤسساته الشرعية".

فهل يستجيب حزب العمال الكردستاني لدعوة رئيس إقليم كردستان؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:

"لا أعتقد أن انسحاب حزب العمال الكردستاني من إقليم كردستان سيؤدي إلى إيقاف العمليات العسكرية التركية، إذ أن العمال الكردستاني مجرد ذريعة تستخدمها تركيا، فهناك 27 قاعدة تركية في الإقليم".

وتابع الشريفي بالقول، "الأيام القادمة ستشهد استحقاقات إقليمية، لا سيما بعد الانتخابات الإيرانية، التي تمثل إما بارقة أمل لتسوية سياسية تؤدي إلى الأمن والاستقرار في المنطقة، أو تؤدي إلى تقاطعات تذهب بالمنطقة نحو حرب إقليمية".

وأضاف الشريفي قائلا، "هناك محاولات لإذكاء الفتنة القومية في كركوك وجر البيشمركة الكردية إلى صراع مسلح بين الأكراد، كون البيشمركة تمثل أجنحة عسكرية لحزبين كرديين، أحدهما يقف مع حزب العمال الكردستاني والآخر يقف ضده".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون