ما هي أسباب غموض الموقف الأمريكي في العراق؟

استبعدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الجمعة، "الحل العسكري" للرد على الهجمات التي تتعرض لها القوات الأمريكية في العراق.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحافيين، "إن واشنطن تشعر بقلق عميق إزاء سلسلة الهجمات على الأفراد الأمريكيين في العراق وسوريا في الأيام الأخيرة".

فهل أربكت عمليات القصف الولايات المتحدة؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:

"هناك نوع من التناقض في الموقف الأمريكي حول الهجمات على مصالحهم في العراق، فهم تارة يحددون أن إيران هي من تقف خلف الفصائل المسلحة التي تستهدفهم، وتارة أخرى يتركون الأمر إلى الحكومة العراقية لمعالجة الموضوع، وهم يدركون جيدا عجز الحكومة العراقية على مواجهة عمليات القصف هذه".

وتابع الشريفي بالقول، "الموقف الأمريكي من عمليات القصف أشبه برسالة للفصائل المسلحة من أجل الاستمرار بعملياتها ضد الوجود الأمريكي في العراق، كون أن الولايات المتحدة لا تمتلك قدرة الرد، فلا الولايات المتحدة تنسحب من العراق حتى يتم وقف العمليات ضدها، ولا هي تتخذ إجراء رادع، ما يبقي الأزمة مستمرة لوقت طويل".

وأضاف الشريفي قائلاً، "ربما تخطط الولايات المتحدة لأمر ما، لكنها لا تفصح عنه خشية من ردود الأفعال، وقد يكون موضوع التفاوض مع إيران أحد أسباب التأخر في الرد، إذ يمكن أن تكون هناك مفاوضات سرية أدت إلى تردد الولايات المتحدة في اتخاذ قرار حسم عسكري في العراق، فالموقف الأمريكي يزداد غموضا".

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إعداد وتقديم: ضياء حسون