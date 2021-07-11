هل منيت الولايات المتحدة بالهزيمة مرة أخرى في العراق؟

كشف مصدر نيابي، أمس السبت، لوسائل إعلام عراقية عن وجود مباحثات سرية بين الأمريكيين والأردن هدفها وضع خطة لسحب القوات الأمريكية نحو الأردن، معتبرًا ذلك مؤشرا واضحا للإحراج الذي تقع فيه جراء ضربات المقاومة.

فيما أكد المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، السبت، أن بغداد أوضحت لموسكو أن العراق يريد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

فهل ستتركز القواعد الأمريكية في الأردن؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك"، الخبير العسكري والاستراتيجي عقيل الطائي:

"الولايات المتحدة بدأت عملية لملمة قواعدها المبعثرة في الشرق الأوسط ضمن استراتيجية جيوسياسية جديدة، حيث سحبت قاعدتيها من قطر والمملكة العربية السعودية إلى عمان بالاتفاق مع الأردن، وسينسحب الجنود الأمريكيون من العراق باتجاه الأردن".

وتابع الطائي بالقول: "قيام واشنطن بنقل القواعد الأمريكية إلى الأردن جاء من أجل أمرين، الأول لتلافي الضربات الإيرانية المحتملة، والثاني يتعلق بالتخطيط والتكتيك الجديد، كون الأردن قريبة على سوريا والعراق ولبنان وإيران، أي بمثابة برج مراقبة على هذه الدول".

وأضاف الطائي، قائلاً: "سيبقى بعض المدربين الأمريكيين وجنود لحلف الناتو في قاعدة عين الأسد غربي العراق، وهذا كله جاء بسبب الضربات التي تتلقاها القوات الأمريكية في العراق، والتي تسببت بإحراج كبير للولايات المتحدة، وأعتقد عند خروج القوات الأمريكية من العراق ستحدث أشياء لا يحمد عقباها".

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إعداد وتقديم: ضياء حسون