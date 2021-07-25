جولة مباحثات واشنطن الأخيرة… هل تقرر مصير العراق؟

توعدت "كتائب حزب الله" التابعة لـ"الحشد الشعبي" العراقي، في بيان صدر يوم أمس السبت، بتصعيد العمليات ضد القوات الأمريكية في العراق حتى انسحاب آخر جندي من البلاد.

جاء ذلك بعدما أفادت تقارير إعلامية أمريكية نقلا عن وزارة الدفاع "البنتاغون"، السبت، أن القوات الأمريكية لن تنسحب من العراق، كاشفة أن ما سيتم هو إعادة ترتيب مهامها.

فهل لدى الأمريكان نية حقيقية بالانسحاب من العراق أم لا؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد عدنان الكناني:

"لا توجد نوايا أمريكية حقيقية بالانسحاب، فواشنطن منذ البدء أوجدت ذريعة أسلحة الدمار الشامل لغزو العراق...فهدف الولايات المتحدة هو استباحة العراق وثرواته وتجزئته".

وتابع الكناني بالقول، "لدى الولايات المتحدة مشروعها في العراق المتمثل بالسيطرة على المنطقة برمتها وإثبات وجودها واستغلال الثروات والسيطرة على منابع الطاقة وتقويض النفوذ الروسي للسيطرة على العالم، وأمام كل ذلك حتما سيكون هناك كلام للمقاومة الوطنية العراقية".

وأضاف الكناني، قائلاً: "إذا ما قررت الولايات المتحدة الانسحاب من العراق فمعنى ذلك أنها ستنسحب مؤقتا، حيث ستقوم بإحداث فوضى وحرب أهلية في البلد".

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إعداد وتقديم: ضياء حسون