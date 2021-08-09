هل تقود بغداد مشروع السلام في الشرق الأوسط

أفصحت اللجنة الخارجية النيابية، أمس الأحد، عن أسماء الدول العربية والأجنبية التي ستشارك في قمة بغداد، منها تركيا وإيران والسعودية ودول عربية أخرى، بالإضافة إلى مشاركة دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

فهل تستطيع بغداد لم شمل الفرقاء على طاولة المفاوضات؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" رئيس مركز بغداد للعلاقات الدولية الدكتور، مناف الموسوي:

"نجحت الحكومة العراقية في ملف السياسة الخارجية، فهي تحاول تصفير أزمات المنطقة من خلال موقع العراق الجيوسياسي، إضافة إلى امتلاك العراق علاقات جيدة مع الفرقاء في المنطقة، الأمر الذي مكن العراق من أن يكون لاعباً أساسياً، وهذه القمة تمثل بداية لعودة العراق إلى أن يأخذ دوره الطبيعي بالمنطقة".

وتابع الموسوي بالقول: "وجهات النظر السياسية باتت مختلفة اليوم في المنطقة، فقد بدأت الدول تنتظر عودة العراق كلاعب أساسي، بعد أن شعرت أنه لم يعد يمثل خطراً على دول الجوار في ظل نظامه السياسي الجديد".

وأضاف الموسوي قائلاً: "انعقاد مثل هكذا قمة يعني أن العراق تجاوز مرحلة القيام بدور الوساطة وبدأ العمل بطريقة علمية، ذلك أن اجتماع الفرقاء في بغداد يعد نقطة أساسية لبدء صفحة جديدة من العلاقات السياسية في المنطقة، وأن العراق أصبح يقود مشروع السلام في المنطقة، كونه لم يدخل ضمن محاور الصراع".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون