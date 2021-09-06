هل ضمنت فرنسا حصتها من استثمارات العراق؟

وقّعت وزارة النفط العراقية، الأحد، عقدا مع شركة "توتال" الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار، لتنفيذ أربعة مشاريع في مجال الغاز والطاقة الكهربائية.

وقال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، في تصريح للصحفيين على هامش توقيع العقد في بغداد، إن "شركة النفط الفرنسية ستقدم ملياري دولار لبناء منشآت محطة غاز في الجنوب"، مبينا أن "ثلث أموال الاستثمار ستصرف خلال السبع سنوات القادمة".

فهل يؤدي هذا العقد إلى نقلة نوعية في مجال الطاقة العراقية؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي الدكتور حيدر عصفور:

"يعد هذا العقد من العقود الكبيرة والمهمة للعراق، كونه يوفر الكثير من مشاريع الطاقة، والتي العراق بأمس الحاجة إليها، وكذلك في مجال النفط الذي يعتمد عليه العراق، باعتباره بلدا يعتمد بصورة كلية على النفط".

وتابع عصفور بالقول، "يحتل العراق المركز الثاني في احتياطي النفط، والدول تتسابق للحصول على هذا الاحتياطي، سيما أنه كلما قل النفط كلما ارتفعت قيمته، وانفتاح العراق على الدول الغربية وعلى جيرانه يؤدي إلى احتدام المنافسة بين الدول والشركات".

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وأضاف عصفور قائلاً، "النفط والسياسة وجهان لعملة واحدة، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة تعارض هذا العقد مع فرنسا، كون الأخيرة عضوا في التحالف الأمريكي، إذ أن الكثير من الدول تشارك في التحالفات من أجل الحصول على مصالح معينة".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون

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