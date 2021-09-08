بسبب المقاطعة... هل يتم إجهاض الانتخابات العراقية؟

حذرت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، جنين بلاسخارات، أمس الثلاثاء، من مقاطعة الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة، المقرر إجراؤها في العاشر من الشهر المقبل.

وقالت بلاسخارت خلال مؤتمر صحفي، إن "الأمم المتحدة تدعم إجراء انتخابات ذات مصداقية عالية، وتشيد بالتزام وجدية الحكومة العراقية بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

فهل ستتسع رقعة مقاطعة الانتخابات البرلمانية في العراق؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الكاتب والمحلل السياسي عبد الأمير المجر:

"إن مقاطعة الانتخابات كارثة بكل معنى الكلمة، ذلك أن الأحزاب المهيمنة حاليا هي من سيفوز بحصص مقاعد البرلمان، وسيعود البلد إلى وضع أسوأ مما كان عليه قبل ثورة أكتوبر، حيث سيتم تصفية الحسابات مع الكثير من القوى التي وقفت بوجه تلك الأحزاب".

وتابع المجر بالقول، "العالم اليوم يرى أن العراق أصبح مستباحا من قبل قوى إقليمية هيمنت على البلد ولا تريد له الخير، فالأمم المتحدة بدأت تشعر بأنها أخطأت بحق العراق، لذا يجب أن يتم إصلاح التداعيات الخطيرة التي تعرض لها، وهذا لا يتم إلا من خلال الانتخابات".

وأضاف المجر قائلاً، "تريد الدول الغربية والأمم المتحدة التغيير في العراق من خلال هذه الانتخابات، أما إذا حصلت المقاطعة، فإن كل الجهود الدولية وتضحيات ثورة أكتوبر ستذهب سُدى، لتعود القوى الفاسدة بصورة أكثر شراسة".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون