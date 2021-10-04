هل تسعى إسرائيل جاهدة للتطبيع مع العراق؟

صرح وزير في الحكومة الإسرائيلية أن هناك دولة مسلمة أخرى في طريقها للتطبيع مع إسرائيل.

ففي حديث إذاعي، قال وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، عيساوي فريج، إن "الدولة التالية التي قد تطبّع علاقاتها مع إسرائيل، ستكون العراق على ما يبدو".

فهل العراق مستعد للتطبيع مع إسرائيل؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" رئيس مركز بغداد للعلاقات الدولية الدكتور مناف الموسوي:

"لا أعتقد أن الأوضاع في العراق تسمح بإجراء عملية التطبيع مع إسرائيل، لكن قد تكون هناك مساعي ومحاولات من بعض الشخصيات في اتجاه التطبيع، إلا أن الرسائل الرافضة للتطبيع كانت واضحة في العراق، فالأجواء المجتمعية لا تقبل بإقامة مثل هذا المشروع".

وتابع الموسوي بالقول، "التصريحات هذه جاءت من شخص غير معني بالمسألة، إذ لا يوجد أي مسؤول عراقي يتحدث عن إمكانية قيام التطبيع مع إسرائيل، وقد لاحظنا ذلك من خلال ردود الأفعال الشعبية والرسمية تجاه المؤتمر الذي أقيم مؤخراً في أربيل حول تطبيع العلاقات بين العراق وإسرائيل".

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وأضاف الموسوي قائلاً، "هذه التصريحات لا تخرج عن كونها محاولة لجس النبض العراقي، فهو موضوع من الصعب طرحه في هذه الفترة أو الفترة القادمة، وبالتالي قد تكون هذه التصريحات بمثابة رسالة تقدم قبل الانتخابات العراقية تفيد بأن الوضع القادم في العراق يفترض أن يتماشى مع أفكار التطبيع، كما تهدف للتشويش على هذه الانتخابات المهمة والمفصلية".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون