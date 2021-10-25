ما هي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء قيام تركيا بطرد السفراء العشرة؟

وعن قرار الرئيس التركي المتمثل بطرد عشرة سفراء دول غربية، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" أستاذ العلوم السياسية الدكتور سعدون حسين الساعدي:
"لو بحثنا في الأسباب الحقيقية التي دفعت بالرئيس التركي لاتخاذ هذا القرار المفاجئ، لوجدنا أن تركيا تعد من الدول العظمى في الإقليم ولها دور فاعل وكبير في السياستين الإقليمية والدولية، ونفوذها يمتد إلى عدة دول، ولديها قوة عسكرية جبارة، كما لديها مشكلة مع الاتحاد الأوروبي، كذلك لديها رئيس يحاول إعادة أمجاد السلطة العثمانية، لذا تصرف مع تدخل السفراء كتصرف رئيس دولة لها ثقل في المجتمعين الإقليمي والدولي".
وتابع الساعدي بالقول، "هناك رسائل عديدة بعثها الرئيس التركي بقراره، فهو يريد القول للاتحاد الأوروبي وللولايات المتحدة، إن تركيا ليست دولة من دول العالم الثالث، كما بعث برسالة تحالف جديد مع روسيا والصين وإيران، بأن تركيا جزء من السياسة الإقليمية الجديدة، فالرئيس التركي ثعلب بالسياستين الدولية والإقليمية ويتمتع بقرارات ناجحة".
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وأضاف الساعدي قائلا، "هناك فرق بين الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، إذ لا تستطيع تركيا فك ارتباطها بالناتو، كما لا يستطيع الأخير التخلي عن تركيا، ذلك أن تركيا نقطة مفصلية بحلف الناتو وتتحكم بالمضايق والبحار الدولية، لكن خلاف أردوغان كان مع الاتحاد الأوروبي، بسبب رفضه المستمر لانضمام تركيا إليه، ورفضه للهوية التركية داخل أوروبا، على اعتبار أنها تمثل العالم الإسلامي".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.
إعداد وتقديم: ضياء حسون
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