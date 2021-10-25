ما هي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء قيام تركيا بطرد السفراء العشرة؟

أين الحقيقة؟ انسخ الرابط ضياء حسون 0 0

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أعلنت الخارجية الأمريكية أنها تنتظر توضيحا من أنقرة بشأن قرارها طرد سفراء عشرة دول، من بينهم السفير الأمريكي. في حين أعلنت ألمانيا أنها تجري مشاورات مع دول أخرى بخصوص طرد السفراء من تركيا.