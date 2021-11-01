هل باستطاعة الدول الكبرى وقف التدهور المناخي في العالم؟

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الأحد، إن النتائج التي تمخضت عنها قمة مجموعة العشرين جعلته يشعر بخيبة أمل، لكنها لم تبدد آماله.

يذكر أنه وافق زعماء دول مجموعة العشرين على بيان في ختام قمتهم، يحث على اتخاذ إجراءات "هادفة وفعالة" لقصر الزيادة في درجة حرارة الأرض على 1.5 درجة مئوية، لكنه لم يتضمن التزاما بإجراءات ملموسة تذكر.

فيما كشف رئيس العراق، برهم صالح، عبر مقال نشره في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن أزمة خطيرة ستواجه العراق مائياً بحلول 2035.

فبسبب سياسات الدول الكبرى، هل سيعاني العالم من تغيرات المناخ مستقبلا؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي:

"تعمل مجموعة دول العشرين وغيرها من المجموعات الدولية خارج إطار الأمم المتحدة، وذلك استنادا لاتفاقيات تعقد بين الدول المشتركة في المجموعة وفقا لمصالحها، لكن تبقى التزاماتها الفردية أمام الأمم المتحدة".

وتابع التميمي بالقول، "يستطيع العراق ووفقا لميثاق الأمم المتحدة أن يقاضي الدول التي تتسبب بالتغيرات المناخية، على اعتباره الأكثر تضررا من هذه التغيرات، وذلك بموجب المواد 1 و2 و3 من الميثاق، التي ألزمت كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أن لا تضر بمصالح الدول الأخرى، ويستطيع العراق كذلك استفتاء محكمة العدل الدولية بشأن ما يحصل له من عملية تصحر، كي يعزز موقفه في الأمم المتحدة تجاه تلك التغيرات".

وأضاف التميمي قائلا، "من الصعب على الدول خفض نسبة الانبعاثات، كونها دول رأسمالية وتقوم على الصناعة المتطورة، ومن يسيطر على الدول الصناعية هي الشركات الاستثمارية، كما لا يستطيع الأمين العام للأمم المتحدة إلزام الدول بخفض انبعاث الغازات".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون