هل قررت إسرائيل مواجهة إيران عبر الحرب الباردة؟

فقد هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، الأحد، بأن إسرائيل ستعمل كل ما هو مطلوب من أجل تحييد التهديد الإيراني، معتبراً أن هناك حرباً باردة بين إسرائيل وإيران، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ببدء تدريبات عسكرية لمحاكاة حرب واسعة النطاق مع "حزب الله" اللبناني.

فكيف سيكون شكل المواجهة بين إيران وإسرائيل؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتينك" أستاذ الفكر السياسي الدكتور عصام الفيلي:

"يريد رئيس الحكومة الإسرائيلية القول إنه لا يريد الذهاب إلى المواجهة المباشرة مع إيران، وإنما استمرار الضربات السيبرانية واختراق منظومة الطاقة النووية الإيرانية، كونها ضربات غير معروفة من أي جانب تصدر، كذلك إسرائيل تدرك أن أي مواجهة بينها وبين إيران ستتجاوز الحدود السياسية الإيرانية لتصل إلى دول أخرى".

وتابع الفيلي بالقول: "قد تذهب إسرائيل لمواجهة إيران في سوريا، كون أن الفصائل المقربة من طهران تتواجد هناك، فضيق الجغرافية الإسرائيلية يمنعها من المواجهات المباشرة، لذا تستخدم إسرائيل أسلوب الضربات المبهمة والغير معروفة، كما تستخدم أسلوب النفس الطويل وانهاك إيران عبر تأثيرها على القرار الدولي".

وأضاف الفيلي قائلا: "هناك حذر من الطرفين الإيراني والإسرائيلي، فكما أن إسرائيل تخشى من تداعيات الحرب نظرا لصغر مساحتها، نجد أن إيران تحاول من جانبها أن تؤكد للمجتمع الدولي رغبتها الدخول في المفاوضات، بل ذهبت إيران للتفاوض مع المملكة السعودية من أجل تخفيف الأزمة في المنطقة".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.