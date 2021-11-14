من يتحمل مسؤولية تدفق اللاجئين إلى أوروبا؟

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة الماضية، سحب رخصة عمل القنصل البيلاروسي الفخري في بغداد مؤقتا، في خطوة تأتي لحماية المواطنين العراقيين من شبكات تهريب البشر عبر بيلاروسيا وبولندا.

فيما أعلنت الحكومة التركية، الجمعة، حظر السفر على السوريين والعراقيين واليمنيين من مطارات تركيا إلى بيلاروسيا، على خلفية أزمة اللاجئين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.

فهل تعد هذه الإجراءات كفيلة بمنع تدفق اللاجئين إلى الحدود البيلاروسية- البولندية؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المستشار في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب الدكتور عماد علو:

"مسألة تدفق اللاجئين إلى الحدود البيلاروسية أخذت أبعادا إنسانية وسياسية في آن واحد، وباتت مأساة اللاجئين على الحدود مع بولندا تثير جدلا كبيرا على الصعيد الدولي، حيث الإجراءات الصارمة من قبل الأجهزة الأمنية البولندية، وقد اتخذ كل من العراق وتركيا بعض الإجراءات لغرض منع اللاجئين من الوصول إلى هناك، بعد أن لقى بعض العراقيين حتفهم على تلك الحدود".

وتابع علو بالقول، "هناك مبالغة كبيرة بالإجراءات الأمنية البولندية، وذلك لأسباب سياسية، وهي مسألة فيها ابتعاد عن السلوك الإنساني، فهناك جدل أخلاقي وإنساني يدور في المجتمعات والحكومات الأوروبية إزاء هذه القضية المعقدة، بعيدا عن التقاطع السياسي بين الحكومة البيلاروسية وبين حكومات الاتحاد الأوروبي".

وأضاف علو قائلاً، "المشكلة الإنسانية لم يتفق عليها التحالف الغربي، فهناك اختلاف في كيفية التعاطي مع المجتمعات الشرق أوسطية، التي تعاني من ظاهرة الإرهاب، خاصة العراق وسوريا، حيث تنظر الولايات المتحدة من زاوية المواجهة العسكرية، في حين تحاول دول الاتحاد الأوروبي التعامل مع هذه المسألة من الزاوية الاقتصادية، عبر دعم اقتصادات الشرق الأوسط لخلق حوافز البقاء في البلد".

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إعداد وتقديم: ضياء حسون