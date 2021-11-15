هل عجز المجتمع الدولي عن وضع حلول لمعاناة اللاجئين؟

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن وزير الخارجية جان إيف لودريان، سيؤكد في لقاء وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، موافقة باريس على فرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا.

وذكرت الشرطة البولندية على حسابها في "تويتر" أن نحو 50 مهاجرا اقتحموا حدود البلاد وعبروها في الساعة الخامسة من مساء أمس الأول في منطقة ستارزين، مشيرة إلى عناصر الشرطة، خلال عملية البحث عن المتسللين، ألقوا القبض على 22 مواطنا عراقيا.

فكيف ستتعامل أوروبا مع هذه الأزمة الإنسانية؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" رئيس مركز بغداد للعلاقات الدولية الدكتور مناف الموسوي:

"أزمة اللاجئين على الحدود مع بيلاروسيا أخذت إطارا سياسياً، ولا تقدم حلول واقعية لمعاناة المهاجرين الذين يعانون من ظروف جوية قاسية، ومسألة فرض عقوبات على بيلاروسيا لن تحل الأزمة بقدر ما تحولها إلى مشكلة سياسية، لذا لا بد من تدخل سريع من المجتمع الدولي لإنقاذ هؤلاء اللاجئين".

وتابع الموسوي بالقول، "عانى المهاجرون العراقيون من ظروف صعبة في بلدهم دفعتهم إلى محاولة اللجوء إلى أوروبا، لكن تعامل الجانب الأوروبي وكذلك الأمم المتحدة مع هذا الملف فيه تقصير واضح، في ظل ضغوطات كبيرة يتعرض لها اللاجئون".

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وأضاف الموسوي قائلاً، "كنا نأمل بقرار أكثر جدية يخص وضع اللاجئين، خصوصاً من الدول التي ساهمت في خلق المشاكل في بلدان طالبي اللجوء، فالتحركات المتعلقة بهذا الموضوع بطيئة ولا تتلاءم وحجم المشكلة".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون