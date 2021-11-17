هل تمثل منظومة الدفاع الروسية "إس-400" سكينا في خاصرة حلف الناتو؟

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن منظومة الدفاع الصاروخي "إس-400"، التي اشترتها تركيا من روسيا، هي منظومة سلاح دفاعي، وسيتم استخدامها كما تستخدم دول في "الناتو" منظومة "إس-300".

وسبق أن قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لا تزال تنوي شراء دفعة ثانية من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400"، وهو إجراء يمكن أن يعمق خلافا مع واشنطن، شريكتها في حلف شمال الأطلسي ويدفعها إلى فرض عقوبات جديدة على أنقرة.

وعن هذا الإصرار التركي في تشغيل منظومة الدفاع الروسية، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الفريق الركن المتقاعد حسن البيضاني:

"هذه المسألة غاية التعقيد، في ظل وجود ضغوط أمريكية على تركيا، حيث ستفقد الأخيرة في حال تشغيل هذه المنظومة مساهمتها في الاشتراك بتطوير طائرات "إف-35"، كونها منظومة تستطيع حل الكثير من شفرات طائرات حلف شمال الأطلسي، خصوصاً وأن تركيا قامت بتصنيع طائرات "إف-16" بموجب عقد مع الولايات المتحدة".

وتابع البيضاني بالقول، "لدى تركيا الكثير من المشاكل مع حلف شمال الأطلسي ومع الاتحاد الأوروبي، وتعد هذه المنظومة بمثابة تهديد للحلف وللدول الأوروبية، لذا على تركيا البحث عن طائرات أخرى غير طائرة "إف-35"، وهي تتفاوض الآن مع روسيا حول طائرات "سو-57"، إلا أن المشكلة الكبيرة الأخرى للجانب التركي تتمثل بمنظومة الصواريخ الأمريكية التي تعمل بقوة، حيث تتواجد القوات التركية في شمالي العراق وسوريا".

وأضاف البيضاني قائلاً، "المنظومة الدفاعية الأمريكية التي تم تزويد إسرائيل بها أثبتت عدم نجاحها في اعتراض الكثير من الصواريخ والطائرات المسيرة، ورغم أن "إس-400" لم تُختبر ميدانيا في المعارك، إلا أن ما تحمله هذه الصواريخ من مواصفات قد تكون أكثر تطورا بكثير من المنظومة الأمريكية".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون