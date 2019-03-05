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18:19 05 مارس/ آذار 2019
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    اقتراب ساعة الحسم ضد المجموعات الإرهابية في إدلب وحماة

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    عماد الطفيلي, نزار بوش
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    أعلن مصدر عسكري سوري عن استهداف حشود غير مسبوقة لـ"النصرة" و"القوقاز" شرق إدلب.

    الجيش السوري يستهدف حشودا غير مسبوقة لـ"النصرة" و"القوقاز" شرق إدلب

    ينفذ ما تعهد به تجاه المجموعات الإرهابية والمسلحة وعلى رأسها "جبهة النصرة" الإرهابية، وهذا ما صرح به وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أكثر مرة.

    سيناريو الغوطة.. الحربي السوري يدمر بنك أهداف لـالقاعدة بريف إدلب
    © Sputnik . basel shartouh
    الخارجية الروسية: "النصرة" تحاول توسيع نطاق تأثيرها في سوريا والسيطرة على إدلب
    حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بنود الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وتركيا حول إدلب، لم تنفذ بشكل كامل بعد.

    ولا زالت الجماعات الإرهابية تستهدف مواقع الجيش السوري والمدن والبلدات في ريفي حلب وإدلب وحماه بكل أنواع الأسلحة وتوقع قتلى ومصابين بين المدنيين.

    وحول ما يحصل في ريفي إدلب وحماه يقول المراسل الحربي حسام الشب  لإذاعتنا من ريف حماه: "إن الجيش السوري حاضر دائما للرد وبشكل قوي على أي خروقات لتلك التنظيمات الإرهابية والتي تقوم بخرق اتفاقية مناطق خفض التصعيد ومنذ يومين قام الجيش العربي السوري بإحباط محاولة المجموعات الإرهابية من التسلل على محور المصاصنة وأوقع في صفوف التنظيمات الإرهابية أكثر من ثلاثين قتيلا، وفي محور أبو الظهور أيضا حاولت تلك المجموعات الإرهابية إحداث خرق إلا ان رد الجيش العربي السوري كان عنيفا وكبد الإرهابيين خسائر كبيرة بالارواح والعتاد".

    وحول المجموعات الإرهابية وانتماءاتها يقول المراسل الحربي حسام الشب: "المجموعات الإرهابية التي تتواجد في ريف حماه الشمالي غالبيتها ينتمي إلى تنظيم حراس الدين الإرهابي والذي انشق سابقا عن تنظيم جبهة النصرة".

    وتنظيم حراس الدين أعلن تبعبته لتنظيم القاعدة وهو من التنظيمات الإرهابية المتشددة أيضا والمتطرفة في إرهابها.

    أما في ريف إدلب يتنشر تنظيم هيئة تحرير الشام، (جبهة النصرة سابقا) وهذا التنظيم الإرهابي يتواجد في معظم ريف إدلب لاسيما الريف الشرقي والجنوبي وبالقرب من محور أبو الظهور.

    وهذه التنظيمات الإرهابية بمختلف تسمياتها يدعمها النظام التركي من خلال تسهيل تزويدهم بالأسلحة وبالمقاتلين الأجانب".

    موسكو تجري تحقيقا خاصا في قضية سكريبال

    صادف يوم أمس الاثنين ذكرى مرورعام على تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا، لكن حتى الآن لم تستطع لندن تقديم أي أدلة قاطعة تثبت اتهامها لموسكو بمحاولة اغتياله.

    الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي أسبوعي في موسكو، 23 يناير/ كانون الثاني 2019
    © Sputnik . Grigory Sysoev
    قضية "سكريبال"... زاخاروفا: الآن ننتقل إلى الحقائق
    وفي هذا السياق، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو تجري تحقيقا خاصا بقضية تسميم العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا قبل عام في سالزبوري.

    وتابعت زاخاروفا في حديثها لإذاعتنا تقول: لا أحد يعرف لحد الآن ما حدث بالظبط لأسرة سكريبال (الأب والأبنة)، ويبدو أنهم لم يتوصلوا بعد إلى كيفية المضي قدما في مزاعمهم، أو كيفية الخروج من هذه القصة، أو أنهم يعتقدون أنه يمكن فرملة هذه المسألة وإيقافها، وأعتقد أن هذا هو الهدف من ذلك. أو أنهم سوف يستمرون في إطالة أمد هذه القصة لفترة طويلة على نغمات التسريبات والمزاعم والمصادر المجهولة، وهكذا على هذا المنوال طالما هم بحاجة للوقت من أجل تغطية وحجب التحدث ومناقشة مسألة بريكسيت.

    من جهتها، أعدت السفارة الروسية في لندن تقرير "سالزبوري: أسئلة دون أجوبة" ، وتزامن مع الذكرى الأولى لحادث تسمم العميل سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

    تتضمن هذه المادة تسلسلا زمنيا للأحداث والأعمال التي قام بها الطرفان بعد الحادث، بالإضافة إلى المراسلات الدبلوماسية بين روسيا والمملكة المتحدة. ولفت التقرير الانتباه إلى الثغرات وعدم الاتساق في موقف لندن في حالة سكريبال.

    وأشارت السفارة إلى أنه بعد مرور عام، لم تعرض لندن النسخة الرسمية عما حدث، علاوة على ذلك، يعيق الجانب البريطاني التحقيق الموضوعي في الحادث، ويدمر الأدلة ويحرم الدبلوماسيين الروس من الوصول إلى سيرغي ويوليا سكريبال.

    وفي نهاية التقرير، تدرج السفارة الأسئلة التي أرسلتها البعثة الدبلوماسية إلى الجانب البريطاني، لكنها بقيت بلا إجابة. نحن نتحدث عن حالة الضحايا وطرق علاجهم، وبياناتهم، والتحقيق في المادة السامة من قبل الجانب البريطاني.

     يقول المحلل السياسي أندريه سوزدالتسوف في حديث لإذاعتنا بهذا الصدد،

    "لندن تتهرب من الحوار فيما يخص قضية سكريبال يبدو أنها تخشى أسئلتنا، وليس لديهم ما يقولونه في هذا الخصوص، ونحن نفهم أن هذا كان استفزازا مصمما لضرب موقع وسمعة روسيا في العالم. لذلك ،ولهذا فالأسئلة حول مصير مواطنينا التي تطرحها سفارة روسيا الاتحادية  في لندن ليست للمرة الأولى، ولا تزال بلا إجابة — فالجانب البريطاني يتجاهل هذه الأسئلة ، ويواصل الإصرار على فرضيته الخاصة لهذه المأساة.

    وفاة أبو بكر يوسف أحد عمالقة الترجمة من الروسية إلى العربية.

    أعلن رئيس رابطة خريجي الجامعات الروسية في مصر، شريف جاد، وفاة المترجم المصري الشهير أبوبكر يوسف، عن عمر ناهز 75 عاما، بعد رحلة حافلة بالعطاء والنتاج.

    وقال جاد، إن "الراحل أحد أبرز مترجمي الأدب الروسي للعربية، إذ حصل على ميدالية بوشكين عام 2012، لإسهاماته العميقة في تعريف القراء العرب بالأدب الروسي، خاصة أعمال أنطون تشيخوف، التي عرفها القراء عبر ترجماته".

    وأضاف أن "المترجم الراحل أقام منذ ستينيات القرن الماضي بموسكو، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الأدب الروسي، وقضى أغلب سنوات حياته متفرغا للعمل مترجما في دار التقدم السوفيتية للنشر، ثم انتقل إلى دار نشر "رادوغا" التي قدمت لقراء العربية في السبعينيات أغلب الأعمال الروسية".

    وترجم الراحل أبوبكر يوسف، خلال مسيرته الحافلة، عشرات الكتب الأدبية الروسية إلى اللغة العربية، منها مؤلفات مختارة لبوشكين وليرمنتوف وغوغول ومكسيم غوركي وكوبرين وشولوخوف.

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي ونزار بوش

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    الكلمات الدلالية:
    بريطانيا, سوريا, روسيا
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