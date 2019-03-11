تسجيل
19:06 11 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    بلا قيود

    مراسل حربي في إدلب يؤكد أن الطيران السوري هو من رد على اعتداءات الإرهابيين

    بلا قيود
    انسخ الرابط
    نواف إبراهيم
    0 0 0

    الرئيس الإيراني في بغداد؛ محلل سياسي تركي يحذر من قيام أردوغان بارتكاب خطأ جديدا في سورية؛ الحزب الحاكم في الجزائر يحذر من العصيان المدني.

    وزارة الدفاع الروسية في موسكو
    © Sputnik . Natalia Seliverstova
    الدفاع الروسية تنفي أنباء قصف سلاح الجو الروسي لمنطقة إدلب في سوريا
    أكد المراسل الحربي حسام الشب من ريف إدلب لـ"سبوتنك"  أن الطيران الحربي السوري هو الذي نفذ عملية القصف ضد تجمعات ومقرات المجموعات الإرهابية في ريف إدلب وريف حماة الشمالي رداً على الإعتداءات التي قامت بها هذه  المجموعات بإستهداف محيط مدينة مصياف بعدد من الصواريخ.

    وكانت صحيفة "كوميرسانت" الروسية نقلت في وقت سابق عن مصادر عسكرية أن الطائرات الحربية الروسية شنت ضربات على مواقع تابعة للمسلحين في منطقة خفض التصعيد في إدلب بسوريا، قبل أن تقوم وزارة الدفاع الروسية بنفي الخبر.

    وأكدت الوزارة: "إن المعلومات التي نشرها عدد من وسائل الإعلام الروسية نقلا عن "مصادر عسكرية" حول شن الطيران الروسي ضربات دقيقة على أهداف في محافظة إدلب، لا تتطابق مع الوقع

     وأكدت الوزارة أن القوات الجوية الفضائية الروسية لم تشن أي ضربات على أهداف في منطقة خفض التصعيد في إدلب"

     وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد سياسي وإقتصادي رفيع المستوى

    الرئيس الإيراني حسن روحاني يلتقي بالرئيس العراقي برهم صالح في طهران، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
    © REUTERS / Official President website/
    روحاني يصل إلى العراق في زيارة رسمية تستمر 3 أيام
    وفي تصريحات له قبيل توجهه إلى العراق قال روحاني، إن علاقات بلاده مع بغداد لا یمكن مقارنتها بعلاقات هذا البلد مع  من وصفهم بـ "المحتلین" كأمریكا.

    وأضاف أن الجمهورية الإسلامية لدیها الكثیر من الإحتیاجات یمكن أن تؤمنها من العراق، ولدیها خطط مهمة خلال هذه الزیارة ، وأن  مسألة الترانزیت تحظى بأهمیة لدى إيران، التي تحرص على تطویر طرق المواصلات بینها وبين والعراق.

    ومن المقرر أن يبحث روحاني في هذه الزيارة  العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتوسيع وتعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونواب البرلمان.

    كما من المتوقع أن يوقع البلدان على عدد من مذكرات التفاهم في مختلف المجالات الاقتصادية خلال هذه الزيارة. هذا وكانت الولايات المتحدة ولا تزال تمارس ضغوطاً على بغداد لإبعادها عن طهران وإرغامها على الإلتزام بقائمة العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية، لكن الواقع  حسب بعض المراقبين — يعاكس الرغبة الأمريكية.

    من جانبه مدير وحدة البحوث السياسية والإستراتيجية في كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عزيز جبر شيال قال إن العراق يراوح بين الإلتفاف على هذه العقوبات، وعدم إغضاب واشنطن.

    الحزب الحاكم في الجزائر يحذر من العصيان المدني ويدعو للخروج من الأزمة بأقل الأضرار

    احتجاجات الجزائر
    © REUTERS / PHILIPPE WOJAZER
    رئيس الشؤون الخارجية في البرلمان السابق: بوتفليقة سيجري تعديلات في عدة مناصب خلال ساعات أو أيام
     تتواصل في الجزائر التظاهرات الرافضة للعهدة الرئاسية الخامسة، فيما وصل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى البلاد أمس الأحد قادما من جنيف بعد رحلة علاجية، بينما حذرت جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم، من دعوات العصيان المدني داعية لليقظة والحيطة من التهور في القرارات، وطالبت الجبهة التي تمثل الحزب الحاكم في الجزائر، بعدم إعطاء الفرصة لبعض الجهات التي وصفتها المتهورة والمجهولة، والتي تريد الدفع بالجزائر وشعبها نحو المجهول.

    وحثّت الجبهة في بيان أصدرته يوم أمس الأحد، على العمل مع كل الأطراف السياسية للخروج من الأزمة بأقل ضرر ممكن.

    وفي حديث خاص لبرنامج "حول العالم" الباحث في أكاديمية باريس للجيوبوليتيك الدكتور فيصل جلول أكد أن قوى خارجية تقف وراء محاولات تسعير الأوضاع في الجزائر.

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم وفهيم الصوراني

    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق, أخبار سوريا, إدلب, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    المشاركات في مسابقة ملكة جمال الحرس الوطني في موسكو لعام 2019
    ملكة جمال الحرس الوطني الروسي لعام 2019
    ترامب سوف يفتقد كلينتون في الساحة السياسيىة
    ترامب سيفتقد كلينتون في الساحة السياسية
    هدايا قادة العالم لترامب في أول سنة حكم
    هدايا قادة العالم لترامب في أول سنة حكم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك