تسجيل
18:10 18 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    بلا قيود

    بوتين يشارك باحتفالات الذكرى السنوية الخامسة لعودة القرم إلى الوطن الروسي

    بلا قيود
    انسخ الرابط
    نواف إبراهيم, فهيم الصوراني
    0 0 0

    تواصل الاحتجاجات الشعبية في الجزائر فما هي السيناريوهات المحتملة؛ الجيش الإسرائيلي يكشف عن حصيلة ضحايا عملية مستوطنة؛ باحث سوري يصف الوضع الإنساني في مخيم الركبان بالسيئ جداً؛ روسيا بصدد تزويد مصر بأكثر من 20 مقاتلة من الجيل الرابع المطور.

    تطورات الأحداث في الجزائر

    مظاهرات حاشدة في الجزائر احتجاجا على عبد العزيز بوتفليقة
    © REUTERS / ZOHRA BENSEMRA
    الأخضر الإبراهيمي للمحتجين: الجزائر بحاجة لرجال... أم تريدون عراقا آخر
    تستمر الإحتجاجات الشعبية رغم تراجع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ترشحه لمنصب الرئاسة وإتخاذه العديد من الإجراءات التي يفترض أن تلبي مطالب الجماهير، يأتي ذلك فيما أعلن عشرات القيادات في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم دعمهم للحراك الشعبي في البلاد، داعين إلى رحيل المنسق العام للحزب معاذ بوشارب وإنتخاب أمين عام جديد في أقرب وقت.

    كما أكد البيان الذي نشر مؤخراً أن المجتمعين يباركون الحراك الشعبي ويدعمون كل مطالبه الشرعية ويتبرأون من جميع التصريحات الصادرة عن القيادة ضده.

    وكان بوتفليقة أعلن الإثنين إقالة الحكومة وسحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة، لكن تلك القرارات لم توقف الإحتجاجات، حيث إعتبرتها المعارضة بمثابة تمديد لحكم الرئيس ، وإلتفافا على الحراك الشعبي الذي يطالب برحيله.

    وكنا حاورنا الباحث في شؤون بلدان شمال أفريقيا أبو بكر الأنصاري حو ل التطورات في الجزائر، حبث قال "إن مشكلة هذا البلد  تكمن في وجود قوى لم يعجبها الدور المحوري  له في كثير من القضايا ، ما يفسر المحاولات المحمومة لكثير من وسائل الإعلام الخارجية في شيطنة النظام والتشكيك بنواياه".

    وحول قيام قيادات في جبهة التحرير الجزائرية بتأييد الحراك الجماهيري رأى الأنصاري أن "ذلك يعكس أزمة حقيقية موجودة داخل المؤسسة الحاكمة".

    كما رأى أن "الرئيس السابق اليمين زروال هو الشخص الوحيد القادر على إدارة أمور البلاد في هذه الطروف، نظراً لقدرته على توحيد مؤسسات الحكم، ولكونه يحظى بدعم من المعارضة".

    القرم بعد خمسة أعوام من العودة للوطن الأم روسيا

    القرم
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    في الذكرى الخامسة لعودة القرم...إنجازات روسيا في البر والبحر والجو
    تحتفل روسيا هذه الأيام بالذكرى الخامسة لعودة شبه جزيرة القرم إلى حضن الدولة الأم روسيا ، ففي مثل هذا اليوم وقع الرئيس فلاديمير بوتين على مرسومي قبول إنضمام جمهورية القرم، ومدينة سيفاستوبول إلى قوام روسيا الإتحادية كيانين فدراليين بعد مصادقة البرلمان الروسي، الذي إعترف بنتائج إستفتاء نظمته الجمهورية بحماية روسية، وصوت فيه 96,77% من السكان لصالح العودة إلى روسيا

    ويزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأثنين، شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول للمشاركة في الإحتفالات بهذه المتاسبة، حيث سيشارك أيضا في إفتتاح محطات جديدة للطاقة الحرارية.

    كما سيتفقد بوتين المجمع التذكاري لأبطال الدفاع عن مدينة سيفاستوبول بين فترات 1854-1855 و1941-1944.

    ومن المقرر أن يعقد لقاء مع ممثلي سكان جمهورية القرم وسيفاستوبول، ويشارك في الإحتفالات بالذكرى السنوية الخامسة لاستفتاء عام 2014، وعودة شبه الجزيرة إلى روسيا.

    غيورغي مرادوف، نائب رئيس مجلس وزراء جمهورية القرم، والممثل الدائم لجمهورية القرم لدى الرئيس الروسي ، قال في حديث مع سبوتنيك  انه بعد 5 سنوات، يرغب السياسيون في العديد من دول الإتحاد الأوروبي في قبول وضع شبه جزيرة القرم كجزء من الإتحاد الروسي، لكن لا يمكنهم ذلك بسبب إن وضع شبه جزيرة القرم ليس خاضعاً للقانون الدولي، بل لإعتبارات سياسية صرفة".

    ورأى أنه "عند الحديث عن العدالة التاريخية، فمن الطبيعي أن شبه جزيرة القرم كانت دائماً جزءاً من التراث والهوية الوطنية الروسية، وكان من المهم لروسيا أن تعيد هذا الرمز، هذا الجزء الرئيسي من روحها، وقد عاشت روسيا بدون القرم كأنها بدون قلب".

    وشدد على "أن قرار شعب القرم كان قراراً لا لبس فيه وهو واضح تماماً، وكان عدد كبير من المراقبين الدوليين مقتنعين بذلك".

    وأعاد إ‘لى الأذهان أن "القوانين الدولية لم تعمل على الإعتراف بوضع شبه جزيرة القرم، لكن لا شك أن الوضع الآن يتغير،حيث إستقبل القرم 150 وفدا أجنبياً خلال السنوات الخمس الماضية، وهذا عدد كبير".

    ولفت إلى أن "جميع زوار القرم أكدوا أن الإستفتاء في شبه الجزيرة قد تم وفقا لمبادئ القوانين الدولية. لا شك أن الغرب الذي ينتقد روسيا لا يريدها أن تكون قوية، وكان لدى الغرب خطة لإنشاء قاعدة للناتو في سيفاستوبول".

    كما أشار إلى أنه "بعد عودة القرم إلى روسيا فجأة فقد الناتو مثل هذا الجسر في البحر الأسود، فيما ترى البلدان التي تعتبر روسيا منافسة لها أن عودة القرم إلى روسيا لا ضرورة لها، لذلك لن تعترف هذه الدول بالإستفتاء وعودة القرم إلى روسيا، كما نرى الأحزاب السياسية في الإتحاد الأوروبي لا تكاد تصمد من أجل الحفاظ على العقوبات وعدم الإعتراف بشبه جزيرة القرم روسية، عندما يزور الأوروبيون شبه جزيرة القرم يقولون: إن السياسة الرامية إلى عدم الإعتراف بشبه جزيرة القرم الروسية تؤدي إلى طريق مسدودة لأنه من المستحيل خنق روسيا ولن تنجح هذه السياسة".

    روسيا بصدد تزويد مصر بأكثر من 20 مقاتلة من الجيل "4++"

    مقاتلات روسية من طراز سو-30 وسو-30إس إم
    © Sputnik . Aleksandr Vilf
    روسيا تتسلم أكثر من ألف طائرة عسكرية خلال 6 أعوام
    قالت صحيفة " كوميرسانت" الروسية نقلا عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" في المجمع الصناعي الدفاعي الروسي، أن موسكو والقاهرة قد أبرمتا صفقة لتزويد مصر بأكثر من 20 مقاتلة "سو-35" الثقيلة الحديثة وذخائرها.

    وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة الصفقة الأولية بلغت ملياري دولار، وأن تسليم المقاتلات للجانب المصري سيتم خلال عامي 2020 و2021، لافتة حسب مصادرها إلى أن الصفقة لن تقتصر على الطائرات، وأنها ستعزز طاقات مصانع "سوخوي" في كومسومولسك على  نهر آمور في الشرق الأقصى الروسي لسنوات عديدة.

    من جهتها، رفضت مؤسسة "روس أوبورون إيكسبورت" لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية التعليق على هذه الأنباء.

    من جانبه إعتبر الخبير العسكري الروسي يوري زفيرييف أن هذا يأتي في سياق هذا التحديث طبيعي للجيش، فروسيا لديها طائرات ممتازة، وبعضها يعتبر الأفضل في العالم. مصر إشترت طائرة "ميغ 29" المحدثة، ويجري العمل الآن على تفعيل علاقات التعاون في المجال العسكري مع مصر التي كانت خلال الحقبة السوفياتية"

    مواصفات "سوخوي 35:

    المقاتلة القاذفة سو- 34
    © Oleg V. Belyakov
    الكشف عن دقة هجوم المقاتلة "سو-34" الروسية
    طائرة"سو-35"، مقاتلة متعددة المهام من الجيل "4++"، وهي نسخة معدلة عن مقاتلات "سو-27" من تصميم "سوخوي"، وينتجها مصنع "إركوتسك" لصناعة الطائرات، حيث حصل سلاح الجو الروسي سنة 2014 على أول دفعة منها.

    الطائرة مزوّدة برادار شبكي ومحركين يمكن التحكم باتجاه دفعهما، وبأسلحة ذكية حديثة تتيح لها رصد وتدمير 10 أهداف جوية وأرضية في آن واحد على مسافة كبيرة وبدقة عالية.

    ميزاتها:

    وزنها لدى الإقلاع 26090 كغ

    وزن الذخائر التي تحملها 8000 كغ

    المدى الأقصى للطيران 4500 كم

    المدى الأقصى للطيران بعد التزود بالوقود جوا 5200 كم

    السرعة القصوى 2 ماخ

    الإرتفاع الأعلى للتحليق 20000 متر

    أهم خصائص سو- 35 إس
    © Sputnik /
    أهم خصائص سو- 35 إس

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم وفهيم الصوراني

    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, القرم, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فنانون روس من مسارح الشوارع خلال العرض في ساحة تياترالنايا في سوتشي.
    من تغيرات يشهدها "بلد المليون شهيد" إلى "يوم أسود" في نيوزيلندا... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    لا ترقصوا على أنغام ترامب!
    لا ترقصوا على أنغام ترامب!
    الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا
    الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك