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16:42 02 أبريل/ نيسان 2019
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    هل ترضخ تركيا لشروط الولايات المتحدة بشأن توريد مقاتلات "إف35"؟

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    نزار بوش, عماد الطفيلي
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    مواضيع الحلقة: الولايات المتحدة تعلق توريد معدات خاصة بمقاتلات "إف 35" لتركيا؛ الرئاسة الجزائرية تعلن أن بوتفليقة سيستقيل قبل نهاية عهدته في 28 أبريل/ نيسان؛ خطة إسرائيلية لتوطين ربع مليون يهودي في الجولان المحتل.

    منظومة الدفاع الجوي إس-400
    © Sputnik . Alexey Malgavko
    خبير: الضغوط الأمريكية لن تثني تركيا عن صفقة "إس 400" الروسية
    تفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على هذه الدولة وتحاصر دولة أخرى وتقصف دولة، وتارة تشن حربا على دولة، وحتى أن حلفاء الولايات المتحدة لم يسلموا من عقوباتها وتهديداتها وتحذيراتها، فالولايات المتحدة حذرت تركيا مرات عديدة من أن تشتري من روسيا منظومات "إس-400" للدفاع الجوي، وحتى هناك تذمر أمريكي من العلاقات التركية الروسية والتنسيق الروسي التركي فيما يخص الشأن السوري، لكن اليوم بدأت الولايات المتحدة تضع شروطا لتوريد مقاتلات أمريكية من نوع "إف-35" إلى تركيا التي دفعت ثمن الصفقة مسبقا.

    وقد أكد البنتاغون تعليق توريدات المعدات الخاصة بمقاتلات "إف-35" إلى تركيا بسبب عزم أنقرة على إتمام صفقة شراء أنظمة "إس-400" الروسية.

    وقال المتحدث باسم البنتاغون المقدم مايك أندروز: "نحن بانتظار قرار تركي واضح بالتخلي عن أنظمة "إس-400"، علقت التوريدات والأنشطة المتعلقة بتعزيز القدرات العملية لتركيا فيما يخص "إف-35".

    وفي وقت سابق نقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا الجانب التركي مؤخرا بتعليق توريدات المعدات الضرورية للتحضير لاستلام تركيا مقاتلات "إف-35" الأمريكية الحديثة.

    وأكدت المصادر إلغاء توريد الشحنة الجديدة للمعدات التدريبية وجميع التوريدات الأخرى الخاصة بصفقة "إف-

    المقاتلة الأمريكية إف - 35
    © Sputnik . Samuel King Jr
    البنتاغون يؤكد وقف إمداد الجيش التركي بـ"إف 35" ويبحث عن بديل لتركيا
    35".

    وحول أسباب الخطوة الأمريكية بشأن صفقة مقاتلات "إف-35" يقول المحلل العسكري الروسي فيكتور ليتوفكين لـ "سبوتنيك":

    " حاول الأمريكيون لي يدي تركيا من أجل أن تغير رأيها عن شراء طائرات "إف-35"، لكن تركيا دفعت ثمن هذه الطائرات مسبقا.

    كما أن تركيا عضو في "الكونسورتيوم" أي مجموعة الدول التي تشارك في إنتاج هذه المقاتلات ومنها إسبانيا وألمانيا وبريطانيا العظمى وفرنسا وإيطاليا، إضافة إلى أن الأموال التركية تدخل في عملية إنتاج هذه المقاتلات، لكن يبدو أن الأمريكيين ليسوا ناسا محترمين ولا يريدون الوفاء بواجباتهم والتزاماتهم وإعطاء هذه الطائرات لتركيا التي طلبتها.

    نعم إن لدى تركيا طائرتان من هذا النوع وقد تمكنت من الحصول عليهما قبل أن يتخذ الكونغرس الأمريكي قرارا بإيقاف تسليم هذه الطائرات لتركيا".

    وتابع فيكتور ليتوفكين: "أعتقد أن تركيا لن تنحني أمام الأمريكيين، فيما إذا لم تسلمها الولايات المتحدة المقاتلات "إف-35"، ولدى تركيا فرصة وخيار لأن تطلب شراء طائرات "سو-35" من روسيا، طالما أن المقاتلات الروسية "شو-35" ليست أقل تقنية من "إف-35"، عندها ستكون خسارة الأمريكيين مضاعفة، لأن الولايات المتحدة لن تسلم تركيا نظام الدفاع الجوي باتريوت إضافة إلى المقاتلات "إف-35".

    من جانبها رفضت أنقرة "لغة التهديد والابتزاز الأمريكية، حيث من المحتمل لجوء واشنطن في حال نشر تركيا صواريخ "إس-400" على أراضيها، إلى إخراجها من برنامج تصنيع مقاتلات "إف-35" وعدم تسليمها المقاتلات المتفق عليها".

    وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تتراجع عن شراء أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس-400" من روسيا، على الرغم من اعتراضات الولايات المتحدة وتهديداتها بهذا الشأن.

    الرئاسة الجزائرية تعلن أن بوتفليقة سيستقيل قبل نهاية عهدته في 28 أبريل/ نيسان

    قالت الرئاسة الجزائرية، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل من منصبه قبل نهاية عهدته في الـ 28 أبريل/ نيسان الجاري 

    مظاهرات حاشدة في الجزائر احتجاجا على عبد العزيز بوتفليقة
    © REUTERS / ZOHRA BENSEMRA
    أكاديمي لبناني: سيكون هناك تسوية تمنع حدوث صراع مفتوح في الجزائر
    2019.

    وأفادت الرئاسة الجزائرية في بيان بأنه وبعد تعيينه للحكومة الجديدة يوم 31 مارس/ آذار 2019، سيصدر الرئيس بوتفليقة قرارات هامة طبقا لأحكام الدستور لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق من التاريخ الذي سيتخذ فيه الرئيس قرار استقالته.

    وعن دلالة هذه الخطوة وكيف سيتفاعل معها الشارع الجزائري، يقول الباحث في أكاديمية باريس للجيوبوليتيك الدكتور فيصل جلول لإذاعتنا:

     من الواضح تماما أن أن هذه الخطوة قد قطعت الطريق على مطالبة الجيش بتفعيل المادة 102 من الدستور والتي تقتضي التأكد من أهلية الرئيس لممارسة مهامه".

    وتابع فيصل جلول: "من جهة أخرى، أصدرت النيابة العامة في الجزائر بيانا أكدت فيه صدور أوامر بمنع مجموعة من الأشخاص من مغادرة أراضي البلاد، وذلك على خلفية تحقيقات في قضايا فساد".

    وأشار بيان للنيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة إلى أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد أصدر هذه الأوامر كتدبير احترازي  لضرورة التحقيقات الابتدائية التي تم فتحها في قضايا "فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني".

    خطة إسرائيلية لتوطين ربع مليون يهودي في الجولان المحتل

    صورة للمرصد الإسرائيلي في الجولان المحتل
    © Sputnik . firas alahmad
    نائب سوري: دمشق ستستعيد الجولان المحتل بالدبلوماسية أو بالقوة العسكرية
    بعد القرار غير القانوني والذي تم رفضه دوليا وعربيا وفي مجلس الأمن، والذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل، بدأت إسرائيل بالترويج على أنها ستبدأ أعمال تنقيب عن النفط والغاز في هضبة الجولان المحتلة، وبدء بناء مستطونات لتوطين اليهود في هذه البقعة من الأرض السورية المحتلة، كما تفعل في الضفة الغربية الفلسطينية.

    حيث كشف موقع "مكان" الإسرائيلي عن خطة للحكومة الإسرائيلية تقضي بتكثيف الاستيطان في الجولان السوري المحتل عبر بناء عشرات آلاف الوحدات السكنية لاستيعاب 250 ألف يهودي بحلول عام 2048.

    ووفقا لـ"مكان"، فإن الخطة التي صاغتها وأعدتها وزارة الإسكان مع جهات أخرى، تشمل بناء 30000 وحدة استيطانية في مستوطنة "كتسرين"، وإنشاء مستوطنتين جديدتين في الجولان، وكذلك توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بالمواصلات والسياحة.

    وحول هدف إسرائيل بناء مستوطنات في الجولان المحتل يقول الدكتور محمد خير عكام عضو مجلس الشعب السوري وأستاذ القانون في جامعة دمشق:

    "إن خطوة إسرائيل إعلان توطين يهود في الجولان السوري المحتل، هي تحد للمجتمع الدولي والقوانين الدولية، كما أن نتنياهو يريد من خلال هذه الخطوة كسب أصوات في الانتخابات في إسرائيل".

    إعداد وتقديم: نزار بوش وعماد الطفيلي

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    أخبار روسيا اليوم, روسيا الاتحادية, الجزائر, تركيا, الولايات المتحدة الأمريكية
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