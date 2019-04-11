بعد اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير... إلى أين يتجه السودان؟

مواضيع الحلقة: الكرملين: ما يجري في السودان شأن داخلي؛ أسباب فوز نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية؛ الحكومة السورية تعمل على إعادة إعمار القنيطرة.

ما يجري في السودان شأن داخلي ونأمل بعودة الأوضاع إلى الأطر الدستورية

© AP Photo / Nasser Nasser حسن رزق: أستبعد وجود مفاوضات مع البشير

أكد الفريق أول عوض بن عوف ترؤسه المجلس الانتقالي الذي أعلن الجيش تشكيله في السودان ، واقتلاع النظام السابق والتحفظ على رأس عمر البشير في مكان آمن حسب قوله.

ونقلت وسائل إعلام عن ابن زعيم المعارضة السودانية، الصادق المهدي قوله، إن الرئيس عمر البشير، وعددا من قيادات الإخوان المسلمين تحت الإقامة الجبرية.

وأعلن بن عوف عبر التلفزيون السوداني حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في البلاد، وحظر التجول لمدة شهر اعتبارا من مساء الخميس، وإغلاق الأجواء والمعابر لأربع وعشرين ساعة في كافة أنحاء السودان.

وأضاف بن عوف أن الجيش قرر حل المجلس الوطني ومجلس الرئاسة، وتشكيل مجلس انتقالي يتولى الحكم في السودان لمدة عامين، مع تعطيل الدستور الحالي.

وتابع: "اللجنة الأمنية العليا تعتذر عن الخسائر في صفوف المواطنين والأجهزة الأمنية"، مشيرا إلى أنها نبهت رئاسة الدولة وحذرت من خطورة الأوضاع.

وجاء البيان الذي تلاه وزير الدفاع عوض بن عوف، بعد ساعات من الانتظار إثر إعلان التلفزيون الرسمي صباح اليوم أن الجيش سيذيع "بيانا هاما".

وتعليقا عما يحصل في السودان، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن من يجري في السودان، يعتبر من الشؤون الداخلية لهذه الدولة.

وأشار إلى أن موسكو، تأمل في عودة الوضع في السودان إلى الإطار الدستوري.

وأضاف بيسكوف في حديث للصحفيين اليوم: "نحن نراقب الوضع عن كثب. ونأمل أولاً، ألا يكون هناك تصعيد في الوضع، يمكن أن يؤدي إلى وقوع خسائر بشرية. وكذلك نأمل، أن يكون الوضع في السودان، في القريب العاجل، إلى الإطار الدستوري".

وقال: "بالطبع، ما يحدث هو شأن داخلي للسودان ويجب أن تحل الأمور هناك، وفقا لما يقرره السودانيون أنفسهم".

وأعرب بيسكوف، عن ثقته بأنه، مهما كانت النتيجة ما يجري ، فإن العلاقات الروسية السودانية ستكون من الاتجاهات الثابتة في سياسة السودان الخارجية.

بدوره يقول الخبير في الشؤون الافريقية ألكسندر زدانيفيتش، فيما يخص تطور الاوضاع في السودان:

"هناك عدد لا يصدق من السيناريوهات للوضع القائم في السودان الآن، فالمهتمون في تطور الأحداث سيجدون الكثير من وجهات النظر المختلفة، والشيء الرئيسي هو أن لا تتحول الأحداث في الخرطوم إلى حرب أهلية دامية في السودان. وللحيلولة دون حدوث ذلك سيتم بذل كل الجهود بالاعتماد على دعم المنظمات الدولية وحكومات الدول المعنية ".

أسباب فوز نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية

© REUTERS / AMIR COHEN موقع استخباراتي: فوز نتنياهو يحدث تغييرا الأول من نوعه منذ 42 عاما في إسرائيل

بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، فاز بنيامين نتنياهو الذي يترأس حزب "الليكود" فيها، ولكن بفارق ليس بكبيرعلى قائمة "أزرق أبيض" وقد أعلن، يائير لابيد، شريك بيني غانتس في قائمة "أزرق أبيض"، هزيمة القائمة في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، حسبما أفاد التلفزيون الإسرائيلي.

وفي تصريح متلفز، قال لابيد، الرجل الثاني في التحالف الوسطي الذي يقوده القائد العسكري السابق، بيني غانتس، المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، قائد حزب "الليكود" اليميني: "لم نفز بهذه الدورة. سنجعل الحياة جحيما لليكود ونحن في المعارضة".

وتصدر حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو نتائج انتخابات الكنيست، التي أجريت، بفارق مقعد واحد عن منافسه حزب "أبيض أزرق"، بعد فرز 98 بالمئة من الأصوات، حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، عبر موقعها الإلكتروني.

وعن تداعيات نتائج الانتخابات في الكنيسيت في العلاقة مع الفلسطينيين ،يقول استاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور اسعد العويوي ،بأنها ستكون تداعيات سلبية على الفلسطينيين وخاصة على السلطة في رام الله وتابع قائلا:

"إن نتائج الانتخابات الإسرائيلية متوقعة، فالمجتمع الإسرائيلي بدأ ينحو نحو اليمين الاستطاني المتطرف، وقد حصل حزب "الليكود" على أعلى الأصوات من المستوطنين في عسقلان والضفة الغربية، وهذا يدل على أن المجتمع الإسرائيلي لا يؤمن بالسلام مع الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية واتفاقية أوسلو وضد حل الدولتين، كما أن الولايات المتحدة تدعم نتنياهو بشكل واضح، ولعب ترامب دورا كبيرا في خدمة نتنياهو، وأيضا نقل رفاة الجندي الإسرائيلي ساهم في رفع شعبية نتنياهو".

وتابع أسعد العويوي: "أعتقد أن تداعيات الانتخابات الإسرائيلية ستنعكس سلبا على السلطة الفلسطينية في رام الله وخصوصا على الرئيس محمود عباس، وهي وضعت الفلسطينيين في الزاوية، فلا يوجد ما يطرحونه لشعبهم في الوقت الحالي، وعلى القيادة الفلسطينية أن تقول أن حل الدولتين وصل إلى طريق مسدود، ونحن مع حل الدولة الواحدة لكل مواطنيها، ويجب أن يكون شعارنا القادم كفلسطينيين أننا نريد دولة لكل مواطنيها ولكل إنسان فلسطيني له الحق أن يعود إلى هذه الدولة".

ويبلغ عدد مقاعد البرلمان الإسرائيلي ("الكنيست") 120 مقعدا تتنافس عليها في الانتخابات الأخيرة 40 قائمة انتخابية.

سوريا تقر خطة لإعادة إعمار مدينة القنيطرة المحررة.

© Sputnik . Ali Hassoun روسيا تتمسك بموقفها من الجولان السوري

بعد أن حرر الجيش السوري بدعم روسي الجنوب السوري من سيطرة الإرهابيين عام 2018، عاد الكثيرون من سكان مدينة القنيطرة إلى مدينتهم وقراهم في الجولان المحرر، لكن بقي جزء من مدينة القنيطرة مدمرا منذ عام 1967، حيث احتلتها اسرائيل، وفي عام 1973 حرر الجيش السوري المدينة من الاحتلال الإسرائيلي الذي ترك خلفه مدينة مدمرة بالكامل، لتكون شاهدا على ما فعله الاحتلال الإسرائيلي.

ولكن اليوم اتخذت الحكومة السورية قرارا بإعادة إعمار مدينة القنيطرة المحررة بعد مضي أكثر 40 عاما على تحريرها، فما هو السبب لأن تتحذ القيادة السورية هذا القرارا في هذا التوقيت.

يقول عضو مجلس الشعب السوري عن مدينة القنيطرة الأستاذ رفعت حسين:

"إن مدين القنيطرة سورية، ويجب أن يعود إليها سكانها، وخاصة بعد تحريرها من الإرهابيين، وكان العدو الإسرائيلي قد دمرها في حرب تشرين، قبل أن يحررها الجيش السوري، وبقيت شاهدا على ما فعله الجيش الإسرائيلي، والآن تعمل الدولة السورية على إعادة إعمارها، لأنها جزء من الأرض السورية، حتى يعود إليها سكانها".

وأضاف رفعت حسين: "الجولان سوري وسيبقى سوري، وقرار ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل باطل ولا قيمة له، لأن الشعب السوري متمسك بأرض الجولان وبتحريرها".

إعداد وتقديم نزار بوش وعماد الطفيلي