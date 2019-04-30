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17:14 30 أبريل/ نيسان 2019
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    واشنطن تمهّد لاحتلال التنف

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    عماد الطفيلي
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    مواضيع حلقة اليوم: واشنطن تمهّد لاحتلال التنف؛ المعارضة السودانية تدعو إلى مواصلة المظاهرات الاحتجاجية؛ العسكريون المتقاعدون يصعدون من احتجاجاتهم في لبنان.

    اتهمت كل من روسيا وسوريا الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام سكان مخيم الركبان كدروع بشرية من أجل الاحتلال غير القانوني مستقبلا لمنطقة التنف، ومواصلة تزويد الجماعات المسلحة التي تقع تحت سيطرتهم بالأغذية التي توفرها القوافل الإنسانية.

    جنود الجيش العربي السوري خلال مناورات في مواقع خطوط الهجوم الأمامية في حي مدينة منبج في محافظة حلب، سوريا
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    الجيش السوري يقتحم جنوبي محافظة الرقة وسط تراجع مسلحي "قسد" المدعومة أمريكيا
    حول هذا الموضوع قال الكاتب والمحلل السياسي السوري الدكتور عبد الله أحمد خلال اتصال هاتفي مع إذاعتنا: "الولايات المتحدة تماطل من أجل إطالة أمد الأزمة السورية من أجل فرض حل سياسي يروق لها لذلك تعرقل الحل في الشرق السوري بعد أن كان هناك حوار مع الأكراد، كذلك تعرقل مع تركيا تحرير إدلب، الاحتلال الأمريكي يستخدم التنف كقاعدة لولادة داعش من جديد أو مايشبهه من تنظيمات إرهابية لزعزعة استقرار سوريا من جهة ومنع البرلمان العراقي من رفع شرعية الوجود الأمريكي من جهة أخرى".

    واعتبر أن التفجيرات التي استهدفت جنودا أمريكيين في الرقة هو استراتيجية جديدة من خلال مقاومة شعبية قد تكون مؤثرة بطرد الأمريكي الذي يجب أن يتم ليس بمناشدة الدول وإنما عسكريا".

    وتعليقا على موضوع تحرير أسيرين سوريين من السجون الإسرائيلية أضاف: "إن تحرير أسيرين سوريين دليل على وجود مفاوضات روسية- إسرائيلية لدفع ثمن تسليم رفات جندي إسرائيلي لتل أبيب، لأن سوريا لايمكن بالمطلق أن تحاور مباشرة العدو أو تجري معه صفقة لذلك تدخلت روسيا لتسليم الرفات مقابل تحرير الأسرى وأعتقد أنه من الطبيعي أن يكون هناك المزيد من الأسرى المحريين بموجب الاتفاق ولا أستبعد أن يكون هناك أثمان أخرى يجب أن تدفعها إسرائيل بموجب العملية التي لم تتضح جليا بعد لذلك ما علينا إلا الانتظار لتنكشف تباعا".

    يأتي ذلك قبيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو إلى روسيا لمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باحتفالات عيد النصر، في التاسع من مايو/ أيار المقبل، ما قد يفضي عن فتح حوار أكثر ليناً مع سوريا، بوساطة روسية

    المعارضة السودانية تدعو إلى مواصلة المظاهرات الاحتجاجية

    الرئيس السوداني عمر البشير
    © REUTERS / Siphiwe Sibeko
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    أغلق العشرات شارع النيل الرئيسي في العاصمة السودانية الخرطوم، احتجاجا على قرارات المجلس العسكري بفتح الطرق والجسور مؤكدين أنه لم يتم الاتفاق معهم حول هذه النقطة ولا علم لهم بهكذا إجراءات.

    وكشف تجمع المهنيين السودانيين فشل تشكيل مجلس سيادة مدني عسكري، لعدم الإتفاق بعد على النسب المشكلة للمجلس إلا أن الطرفان اتفقا على تحديد كافة الهياكل الانتقالية وصلاحيات كل منها، ستقدم من قبل الطرفين خلال الـ 24 ساعة القادمة، بهدف تحديد الصلاحيات.

    وفي تصريح لـ"سبوتنيك" قال القيادي في الحزب الشيوعي السوداني راشد الشيخ بهذا الصدد، هناك سؤال يطرحه كل السودانيين، لماذا يصر المجلس العسكري،لإن تكون له السيادة في مجلس الرئاسة، خاصة أن الشعب السوداني قام بحركة سلمية مدنية،مطالبا بدولة مدنية،أزالت النظام العسكري المدجج بالسلاح، ونحن نشكر القوات المسلحة وكل القوات النظامية التي انحازت إلى رغبة الشارع السوداني، لكن نرى أن هذا الانحياز يحاول أن يتحول إلى احتياز للسلطة، وهذا الشيء مرفوض قطعا من قبل الشارع السوداني، نحن لن نعيد أبدا للمرة الرابعة سيطرة نظام عسكري على السلطة المدنية في السودان.

    العسكريون المتقاعدون  يصعدون من احتجاجاتهم في لبنان

    إضراب عام للقطاع العام في لبنان
    © Sputnik . Zahra al-Amir
    العسكريون المتقاعدون يشلون المرافق الحيوية في بيروت رفضا للمس بحقوقهم
    نظم عسكريون متقاعدون لبنانيون فعاليات احتجاجية في العاصمة بيروت صباح اليوم مطالبين بعدم المس برواتبهم، وذلك تزامنا مع انعقاد أول جلسة للحكومة مخصصة لدراسة الموازنة.

    وعن الأسباب التي دفعت بالعسكريين المتقاعدين للتحرك والاحتجاج، يقول الخبير العسكري العميد المتقاعد  شارل أبي نادر في حديث لإذاعتنا، بهذا الصدد، المشروع المقترح والمرفوع من وزارة المالية للحكومة لدراسته في مشروع الموازنة، يتضمن اقتراحات أساسية وموجودة تريد المس برواتب العسكريين المتقاعدين، وهي معلومات ليست مسربة ،وووزارة المالية لم تنفيها.

    ويتابع أبي نادر حديثه قائلا: كما كان هناك كلاما عن هذه الاجراءات أو محاولة جس النبض عنها،ومنها التي كانت تحت عنوان: اجراءات قاسية ومؤلمة تحدث عنها الرئيس الحريري، وقال إنه يتوجب على الجميع أن يضحي في هذه النقطة التي تمت الإشارة إليها، والتي على أساسها يعتصم العسكريون ويطلقون الصوت العالي،لإن المبدأ الذي اعتمد في مشروع الاقتراح يضرب جميع القوانين وحتى يطال الدستور اللبناني بأساسه، وتم توقيع عقد التطوع للعسكريين الذي على أساسه يتحمل العسكريون مخاطر الخدمة العسكرية في ظروف الحرب، مقابل تأمين اجتماعي ومدني ومالي لحياتهم، وهذا المبدأ الذي تحلول أن تضربه الحكومة اليوم.

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي ونغم كباس

    الكلمات الدلالية:
    أخبار الولايات المتحدة الأمريكية, التنف, واشنطن, سوريا, الولايات المتحدة الأمريكية
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