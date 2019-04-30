واشنطن تمهّد لاحتلال التنف

اتهمت كل من روسيا وسوريا الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام سكان مخيم الركبان كدروع بشرية من أجل الاحتلال غير القانوني مستقبلا لمنطقة التنف، ومواصلة تزويد الجماعات المسلحة التي تقع تحت سيطرتهم بالأغذية التي توفرها القوافل الإنسانية.
واعتبر أن التفجيرات التي استهدفت جنودا أمريكيين في الرقة هو استراتيجية جديدة من خلال مقاومة شعبية قد تكون مؤثرة بطرد الأمريكي الذي يجب أن يتم ليس بمناشدة الدول وإنما عسكريا".
وتعليقا على موضوع تحرير أسيرين سوريين من السجون الإسرائيلية أضاف: "إن تحرير أسيرين سوريين دليل على وجود مفاوضات روسية- إسرائيلية لدفع ثمن تسليم رفات جندي إسرائيلي لتل أبيب، لأن سوريا لايمكن بالمطلق أن تحاور مباشرة العدو أو تجري معه صفقة لذلك تدخلت روسيا لتسليم الرفات مقابل تحرير الأسرى وأعتقد أنه من الطبيعي أن يكون هناك المزيد من الأسرى المحريين بموجب الاتفاق ولا أستبعد أن يكون هناك أثمان أخرى يجب أن تدفعها إسرائيل بموجب العملية التي لم تتضح جليا بعد لذلك ما علينا إلا الانتظار لتنكشف تباعا".
يأتي ذلك قبيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو إلى روسيا لمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باحتفالات عيد النصر، في التاسع من مايو/ أيار المقبل، ما قد يفضي عن فتح حوار أكثر ليناً مع سوريا، بوساطة روسية
المعارضة السودانية تدعو إلى مواصلة المظاهرات الاحتجاجية
وكشف تجمع المهنيين السودانيين فشل تشكيل مجلس سيادة مدني عسكري، لعدم الإتفاق بعد على النسب المشكلة للمجلس إلا أن الطرفان اتفقا على تحديد كافة الهياكل الانتقالية وصلاحيات كل منها، ستقدم من قبل الطرفين خلال الـ 24 ساعة القادمة، بهدف تحديد الصلاحيات.
وفي تصريح لـ"سبوتنيك" قال القيادي في الحزب الشيوعي السوداني راشد الشيخ بهذا الصدد، هناك سؤال يطرحه كل السودانيين، لماذا يصر المجلس العسكري،لإن تكون له السيادة في مجلس الرئاسة، خاصة أن الشعب السوداني قام بحركة سلمية مدنية،مطالبا بدولة مدنية،أزالت النظام العسكري المدجج بالسلاح، ونحن نشكر القوات المسلحة وكل القوات النظامية التي انحازت إلى رغبة الشارع السوداني، لكن نرى أن هذا الانحياز يحاول أن يتحول إلى احتياز للسلطة، وهذا الشيء مرفوض قطعا من قبل الشارع السوداني، نحن لن نعيد أبدا للمرة الرابعة سيطرة نظام عسكري على السلطة المدنية في السودان.
العسكريون المتقاعدون يصعدون من احتجاجاتهم في لبنان
وعن الأسباب التي دفعت بالعسكريين المتقاعدين للتحرك والاحتجاج، يقول الخبير العسكري العميد المتقاعد شارل أبي نادر في حديث لإذاعتنا، بهذا الصدد، المشروع المقترح والمرفوع من وزارة المالية للحكومة لدراسته في مشروع الموازنة، يتضمن اقتراحات أساسية وموجودة تريد المس برواتب العسكريين المتقاعدين، وهي معلومات ليست مسربة ،وووزارة المالية لم تنفيها.
ويتابع أبي نادر حديثه قائلا: كما كان هناك كلاما عن هذه الاجراءات أو محاولة جس النبض عنها،ومنها التي كانت تحت عنوان: اجراءات قاسية ومؤلمة تحدث عنها الرئيس الحريري، وقال إنه يتوجب على الجميع أن يضحي في هذه النقطة التي تمت الإشارة إليها، والتي على أساسها يعتصم العسكريون ويطلقون الصوت العالي،لإن المبدأ الذي اعتمد في مشروع الاقتراح يضرب جميع القوانين وحتى يطال الدستور اللبناني بأساسه، وتم توقيع عقد التطوع للعسكريين الذي على أساسه يتحمل العسكريون مخاطر الخدمة العسكرية في ظروف الحرب، مقابل تأمين اجتماعي ومدني ومالي لحياتهم، وهذا المبدأ الذي تحلول أن تضربه الحكومة اليوم.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي ونغم كباس
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