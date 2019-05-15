تسجيل
15:45 16 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    بلا قيود

    العلاقات الروسية الأمريكية بين سندان التشابك ومطرقة المصالح

    بلا قيود
    انسخ الرابط
    0 0 0

    المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي: حربنا حرب إرادات وإيران ستنتصر في النهاية.. اتفاق المجلس العسكري وقوى التغيير على مرحلة انتقالية لـ 3 سنوات في السودان.. روسيا تعيد الأمل بالحياة لطفل عراقي فقد ساقه.

    متغيرات العلاقات الروسية الأمريكية على خلفية زيارة بومبيو الأخيرة إلى روسيا

    فلاديمير بوتين ومايك بومبيو في سوتشي
    © REUTERS / Alexander Nemenov
    إعادة التحميل... رصد ذوبان الجليد في العلاقات الروسية الأمريكية
    جاءت زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى روسيا ولقائه الرئيس بوتين ووزير الخارجية لافروف بعد الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيسين بوتين وترامب منذ أكثر من أسبوع، وأتت في وقت تشتد فيه الخلافات الروسية الأمريكية إلى أعلى درجاتها حول كثير من الملفات وفي مقدمتها السوري والإيراني.

    الرئيس بوتين خلال لقائه بومبيو قال: "روسيا تعتزم استعادة علاقات كاملة مع الولايات المتحدة".

    وأضاف بوتين: "لقد حدثني للتو وزير الخارجية باختصار شديد عن الاجتماع الذي جرى بينكما. وأود من زيارتكم إلى روسيا، لأول مرة، وأنتم تتولون منصب وزير الخارجية، أن تساهم في تنمية العلاقات الثنائية".

    بينما صرح بومبيو:"أن أمريكا وروسيا لديهما مصالح مشتركة، وأن البلدين لديهما قضايا يعملان فيها معا. وقال: "إن الولايات المتحدة لاتريد الحرب مع إيران وإنه يمكن لروسيا والولايات المتحدة التعاون في المسائل المتعلقة بكوريا الشمالية وفي مجال الحفاظ على الإستقرار الإستراتيجي".

    من جانبه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أشار إلى أن التوتر بين روسيا والولايات المتحدة يؤثر بشكل سلبي على الوضع في العالم وهذا الأمر يجب إصلاحه، ومن أهم ما أشار إليه الوزير لافروف أن المحادثات مع الوزير بومبيو بخصوص سوريا كانت مثمرة جدا، وهذا تصريح يعتبر الأول من نوعه بعد كل اجتماع بين الطرفين بخصوص سوريا.

    بالمجمل وانطلاقا من التصريحات التي جاءت على لسان الطرفين وبالرغم من التلميحات حول التناقض في بعض المحاور لعدد من الملفات الساخنة يظهر أن توافقا ما يلوح في الأفق، ولكن وبنفس الوقت يرى بعض الخبراء أن هذه التصريحات الإيجابية لاتعني بشكل دقيق حدوث أي توافق واقعي بين البلدين".

    المحلل السياسي، ومدير مكتب "أوروس" الاستشاري في موسكو، أليكسي بانين في حديث لـ"سبوتنيك": "رغم كل الخلافات الحالية، لا بد من عقد مثل هذه المناقشات، نحن حتى الآن لا نتقدم بشكل فعال باتجاه بناء الثقة".

    بدوره، قال الباحث في العلاقات الدولية والخبير بالشؤون الاقتصادية الدكتور عوني الحمصي قال لـ"سبوتنيك": "الخلافات الروسية الأمريكية متباينة حسب الأزمات والملفات، وكل ينطلق بمعاييره المختلفة، وروسيا دائما كانت تريد الحفاظ على ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية وإيجاد علاقات وتبادل المصالح المشتركة بين الأطراف الدولية والإقليمية".

    وعن انعكاس هذه اللقاءات إيجابيا على حل الملف السوري قال حمصي: "أعتقد أنه رغم التصريحات الإيجابية التي صدرت عن الطرفين لايعني بشكل دقيق أن هناك توافقاً واقعياً، و ليست هذه المرة الأولى التي يقول فيها الأمريكي بأنه يتحدث عن تفاهم مع روسيا بخصوص حل الملف السوري".

    آية الله علي خامنئي خيارنا النهائي هو المقاومة

    آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، 9 يناير/ كانون الثاني 2019
    © AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
    خامنئي: لن تقع حرب بين الولايات المتحدة وإيران
    أعلن المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي أنه لن تكون هناك حرباً بين إيران والولايات المتحدة، وأن المقاومة هي الخيار النهائي للشعب الإيراني، كما وشدد خامنئي على رفض التفاوض مع الإدارة الأمريكية.

    جاء تصريح خامنئي خلال لقائه مع كبار المسؤولين الإيرانيين حيث أكد أن هذه الحرب هي حرب إرادات وأن إيران سوف تنتصر فيها في نهاية المطاف.

    خامنئي في معرض حديثه كان قد وصف فكرة التفاوض مع الولايات المتحدة بأنها "سم قاتل" طالما تتفاوض  بهذه الطريقة.

    كما وأكد خامنئي أن إيران تملك عمقاً إسترالتيجياً هاماً في المنطقة وهي لن تساوم عليه، وكل التهديدات التي تطلقها الولايات المتحدة بصوت مرتفع تدل على أن الولايات المتحدة لاتملك القوة لتنفيذ ما تهدد به.

    بهذا الصدد وفي حديث ل"سبوتنيك" قالت المحللة السياسية والمستشرقة الروسية كارينه غيفورغيان: "بداية أطلق ترامب مصطلح (صفقة) من أجل تقليل قيمة هذا الإتفاق الدولي الجميل. ثانياً أعطت إيران مهلة 60  يوما لأوروبا حتى تدرك ذلك، الشيء الثالث الذي لاحظته هو أنه بعد هذا البيان أو على خلفيته، ذهب جواد ظريف بداية إلى موسكو، أعتقد أن المشاورات جارية الآن وأن الإيرانيين إتفقوا مع بعض النخبة الأوروبية. كما أنهم اختاروا لحظة مناسبة جداً للإدلاء بهذا البيان".

    مرحلة إنتقالية ل 3 سنوات في السوادان 

    متظاهرون سودانيون يضربون رجلا يعتقد أنه عميل حكومي بينما يحاول الجنود إخراجه من الحشد في الخرطوم
    © REUTERS / UMIT BEKTAS
    قوى الحرية والتغيير بالسودان تحمل المجلس العسكري مسؤولية مقتل المتظاهرين
     توصل المجلس العسكري الإنتقالي إلى إتفاق على 90% من القضايا مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وأبرز نقاطه مرحلة إنتقالية من 3 سنوات، ومجلس تشريعي من 300 عضو. بنسبة 67 % لقوى الحرية والتغيير، و33% للقوى الأخرى وذلك بالتشاور بين مجلس السيادة وقوى إعلان الحرية والتغيير، إضافة إلى تشكيل هياكل الحكم الثلاثة: المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي.

    عباس مدني المتحدث باسم إعلان قوى الحرية والتغيير قال:"إن المرحلة الانتقالية ستكون لمدة 3 سنوات، وستخصص الستة أشهر الأولى منها لتوقيع اتفاقيات سلام في البلاد".

    وبعد حادثة إطلاق النار الذي راح ضحيتها ضابط وعدد من المحتجين أمس بالخرطوم شكلت قوى التغيير لجنة مشتركة مع المجلس العسكري لمواجهة أي استهداف للمعتصمين، وكذلك لجنة تحقيق في الواقعة السابقة.

    في حديث لـ"سبوتنيك" حمل مجدي مصطفى عضو هيئة التجمع السوداني المعارض، المجلس العسكري الإنتقالي المسؤولية عن حادثة إطلاق النار.

    للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا..

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم ونغم كبّاس

    الكلمات الدلالية:
    زيارة بومبيو إلى روسيا, بوتين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مسؤولة في محطة مترو ماياكوفسكايا، موسكو 1980
    "قصور تحت الأرض": مترو موسكو يحتفل بعامه الـ 84
    هل من زر إعادة تشغيل جديد في العلاقات الروسية الأمريكية؟
    هل من "زر إعادة تشغيل" جديد في العلاقات الروسية الأمريكية
    حاملة الطائارات الأمريكية أبراهام لنكولن
    حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لنكولن"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك