لماذا أوقفت القوات السورية إطلاق النار "من طرف واحد" في محافظة إدلب

مواضيع الحلقة: القوات السورية تعلن وقف لإطلاق النار "من طرف واحد" في محافظة إدلب، زيلينسكي رئيساً لأوكرانيا، وتهنئة الكرملين مشروطة.

لماذا أوقفت القوات السورية إطلاق النار "من طرف واحد" في محافظة إدلب

© Sputnik . Bassel Shartouh أسباب وقف الجيش السوري عملية تحرير جنوب إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات السورية أوقفت إطلاق النار "من طرف واحد" في .

وأشار مركز المصالحة التابع للوزارة، والذي يتخذ من قاعدة حميميم الجوية الروسية بريف اللاذقية مقرا له، إلى أن القوات الحكومية السورية توقفت، منذ منتصف ليل السبت عن إطلاق النار من جانب واحد.

لكنها أضافت أن المسلحين يواصلون قصف مواقع للجيش والسكان المدنيين باستخدام "مدافع الهاون وراجمات الصواريخ المحظورة في المنطقة منزوعة السلاح، بموجب اتفاقات أستانا من العام 2017، واتفاقات سوتشي من العام 2018".

وذكر المركز أن عمليات القصف هذه أسفرت عن إصابة 3 جنود سوريين بجروح.

وكان الجيش السوري بدأ مؤخرا عملية عسكرية واسعة النطاق في ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي المتاخم لمحافظة إدلب، تمكّن خلالها من استعادة عدد من البلدات والتلال الاستراتيجية أهمها مزرعة الراضي والبانة الجنابرة وتل عثمان التي مهدت للسيطرة على كفر نبودة وقلعة المضيق الاستراتيجيتين.

المراسل الحربي رضا الباشا قال أن أسباب وقف إطلاق النار من قبل الجيش السوري بسبب فترة امتحانات للطلاب المتواجدين في تلك المنطقة ، وثانياً: هي فترة لجمع الفلاحين لمحاصيلهم،وثالثاً لإعطاء فرصة للإرهابيين لوقف استهداف المدنيين وإعادة حساباتهم

زيلينسكي رئيساً لأوكرانيا... وتهنئة الكرملين مشروطة

© REUTERS / Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service أول قرار للرئيس الأوكراني الجديد بعد استلامه للرئاسة

أدى الرئيس الأوكراني الجديد، فلاديمير زيلينسكي، اليوم اليمين الدستورية كرئيس للبلاد.

وفي خطاب القسم وأمام نواب ووفود دولية مجتمعة في مقر البرلمان، شدد زيلينسكي على أن مهمته الأساسية هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في دونباس بشرق أوكرانيا.

وفي ردود الأفعال قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم تهنئة الرئيس الأوكراني على توليه منصبَه، مضيفاً أنه سيهنئُه عندما يحقق تقدما في تسوية الأوضاع في جنوب- شرق أوكرانيا وفي إصلاح العلاقات مع موسكو.

مدير معهد كييف للتحولات الإجتماعية أوليغ سوسكين أوضح في حديث لإذاعتنا أنه من المبكر الحكم على سياسة الرئيس الجديد لأن لأمر ما زال يحيط به كثير من التأويلات والإشاعات والضبابية.

سوسكين أضاف أنه الخطوات التي سيتخذها فلاديمير زيلينسكي كرئيس شرعي. غير واضحة وأن مواقفه الفعلية حول القضايا الأساسية لم تظهر بعد

بدوره إعتبر النائب السابق في البرلمان الاوكراني فلاديمير أوليينيك أن الحديث عن حل البرلمان هو قرار سياسي، ومن. الضروري لذلك إصدار مرسوم.

كما أعرب عن توقعه بأن يقوم أعضاء البرلمان بالإعتراض على مرسوم، حل البرلمان، في حال صدوره، مرجحاً في هذه الحالة أن يقوم القضاء الأوكراني برفض إعتراض النواب.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني ونغم كباس