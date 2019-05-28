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17:01 28 مايو/ أيار 2019
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    مراسل "سبوتنيك": الجيش السوري استهدف الطائرة الإسرائيلية بعد اختراقها الأجواء السورية في القنيطرة

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    عماد الطفيلي, نغم كباس
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    مواضيع حلقة اليوم: مراسلنا: الطائرة الإسرائيلية اخترقت الأجواء السورية في القنيطرة؛ الخارجية الفرنسية تدعو السعودية والإمارات إلى وقف الحرب في اليمن؛ إسرائيل منفتحة على التفاوض مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية بوساطة أمريكية.

    مراسلنا: الطائرة الإسرائيلية اخترقت الأجواء السورية في القنيطرة

    إطلاق صواريخ إسرائيلية على سوريا
    © REUTERS / OMAR SANADIKI
    مقتل جندي سوري وإصابة آخر بهجوم إسرائيلي على موقع عسكري في ريف القنيطرة
    قتل جندي سوري وجرح آخر ودمرت آلية عسكرية، جراء قصف إسرائيلي على تل الشعار في ريف القنيطرة، في حادثة لا تدل سوى على تزايد الإستفزاز الإسرائيلي.

    المضحك المبكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام بتمثيل دور المعتدى عليه بدلا من المعتدي وكأنه هو الضحية إذ غرد على "تويتر": "لسنا مستعدين للتسامح مع أي عدوان ضدنا، وقصفنا ردا على الجيش السوري الذي حاول ضرب طائرة إسرائيلية كانت تقوم بتحليق اعتيادي ".

    وحول هذا الموضوع قال مراسل "سبوتنيك" في سوريا:

    "إذا احتسبنا المثلث القائم الزاوية بين تل الشعار وبين خط ألون مكان انتشار القوات السورية على الضفة الشرقية للمنطقة الأممية فهذا يعني أن الطائرة الحربية الإسرائيلية اخترقت الأجواء في منطقة انتشار القوات السورية في الجولان المحتل لذلك استهدفها الجيش السوري مع العلم أن مدى رشاشات المضادات الأرضية السورية هو أقصر من بعد هذا التل عن خط برافو الفاصل".

    وردا على قول نتنياهو إن الطائرة كانت تقوم بتحليق اعتيادي أضاف مراسلنا: "إن التحليق الإعتيادي حسب المفهوم الإسرائيلي ولصدفة غريبة جدا يتزامن دائما مع هجمات للإرهابيين لاسيما من مجموعة الفرقان الذراع العسكري للجيش الإسرائيلي في القنيطرة".

    من جانبه، اعتبر ستانيسلاف تاراسوف، المحلل السياسي الروسي، والخبير في شؤون دول الشرق الأوسط والقوقاز خلال حديث لـ"سبوتنيك" أن الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على سوريا مستمرة، يتحججون بضرب المواقع الإيرانية هناك، والدفاعات الجوية السورية تتصدى لهذه الهجمات، وروسيا لا تستطيع التدخل لأنها غير مستهدفة لذلك برأيي يجب حل المسألة بالإتفاق وليس بمشاركة فقط روسيا وسوريا وإنما أيضا بمشاركة إيران نفسها ".

    الخارجية الفرنسية تدعو السعودية والامارات الى وقف الحرب في اليمن

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    جدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، مطالبة السعودية والإمارات بإنهاء الصراع الدائر في اليمن والذي وصفه بأنه "حرب قذرة".

    وعن حقيقة  ودوافع الموقف الفرنسي الذي عبرعنه وزير الخارجية لودريان، يقول المحلل السياسي الفرنسي انطوان شاربنتيه في حديث لإذاعتنا، هناك صعوبة لدى القادة الفرنسيين بإخفاء ما يحصل الان في اليمن، وخصوصا من بيع للأسلحة وعقد صفقات أسلحة بين السعودية وفرنسا، على خلفية الفضحية التي حصلت، والوثيقة السرية التي كشفت عنها وكالة ديسكلوز، والتي تبرهن أن فرنسا تبيع الأسلحة للسعودية والإمارات، لاستعمالها في الحرب ضد الشعب اليمني.

    ويتابع شاربنتيه حديثه قائلا: ومن هذا المنطلق هناك صعوبة الآن، خصوصا أن الرئيس الفرنسي ماكرون صرح منذ وقت قريب، بأنه يتحمل مسؤولية بيع هذه الأسلحة وأن له ضمانات من السعودية والإمارات بعدم استعمال هذا السلاح ضد المدنيين اليمنيين، لكن هذا الكلام لماكرون  بمثابة مناورة واستغباء للرأي العام الفرنسي والأوروبي،في ظل حرب قذرة كما وصفها لودريان،وهي تكلف الشعب اليمني ثمنا باهظا.

    إسرائيل منفتحة على التفاوض مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية بوساطة أمريكية

    القوات الدولية اليونيفيل في جنوب لبنان
    © AP Photo / Hussein Malla
    مسؤول أمريكي يحمل إلى لبنان ردا إسرائيليا حول مفاوضات ترسيم الحدود
    أعلن وزير إسرائيلي، موافقة حكومته على إجراء مفاوضات مع لبنان، بشأن ترسيم الحدود البحرية بوساطة أمريكية.

    وقال مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتز، في بيان عقب محادثات أجراها مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد ساترفيلد، إنه "قد يكون لمصلحة البلدين تطوير احتياطيات الغاز الطبيعي والنفط"، من خلال الاتفاق على الحدود.

    ويقول مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة العميد الركن هشام جابر في حديث لإذاعتنا  بهذا الصدد:

    في العنوان، الطرفان يستفيدان من استخراج النفط والغاز، ولبنان بحاجة إلى هذه الموارد النفطية، وإسرائيل أبدت مرونة في هذا المجال، إلا أنها ليست موضوع ثقة، كما أنها حاولت التعدي على حقول لبنان النفطية في المياه الاقليمية، وفي البلوكات 8و9 و10 ، وفي المنطقة الاقتصادية. لكن العرض الذي قدمه ساترفيلد من إسرائيل، يظهر مرونة إسرائيلية تجاه مطالب لبنان. موقف لبنان الرسمي موحد تجاه ترسيم الحدود البرية والبحرية، ولا عودة إلى خط هوف، وهناك خرائط يستند إليها لبنان مستندة إلى قوانين البحار وإلى رأي الخبراء.

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي ونغم كباس

    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, السعودية, القنيطرة, الإمارات, إيران, اليمن, لبنان, إسرائيل, الصين, سوريا
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