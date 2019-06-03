تسجيل
17:03 03 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    بلا قيود

    برلماني روسي: مصير الأسد يقرره الشعب السوري وليس أمريكا وإسرائيل

    بلا قيود
    انسخ الرابط
    نواف إبراهيم, نغم كباس
    0 0 0

    مواضيع الحلقة: واشنطن وتل أبيب تعرضان على موسكو صفقة بشأن سورية؛ بومبيو: تطبيق صفقة القرن غير ممكن وترامب يعترض؛ إسرائيل تجدد اعتداءاتها على سورية وتقصف مطار "تيفور" العسكري؛ المجلس الدستوري الجزائري يقر باستحالة تنظيم انتخابات رئاسية في الوقت المحدد؛ السودان ينجرف إلى دائرة العنف.

    موروزوف: شرعية الأسد لم تكن قط ورقة مساومة لموقف روسيا من سوريا

    بشار الأسد
    © REUTERS / HANDOUT
    إعلام: الولايات المتحدة وإسرائيل تعتزمان عرض صفقة على روسيا بشأن سوريا
    تحدثت تسريبات إعلامية عن بعض بنود صفقة تعرضها واشنطن على موسكو، تنص على الإعتراف بشرعية الرئيس السوري بشار الأسد ورفع العقوبات عن دمشق مقابل بحث الوجود الإيراني في سوريا.

    وكتبت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن مصادر دبلوماسية غربية أن هذه الصفقة سيتم بحثها خلال الإجتماع الأمني المزمع عقده بين رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، ونظيراه الروسي، نيكولاي باتروشيف، والإسرائيلي، مئير بن شبات، بعد أيام في القدس.

     المتحدث بإسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف دعا إلى توخي الحيطة والحذر بالتعامل مع هذه التقارير الإعلامية بقوله: "أريد أن أدعو الجميع إلى التأني إزاء الأنباء المزيفة المختلفة التي تنتشر على الأرجح بنشاط في وسائل الإعلام."

    وفي تصريح لبرنامج "بلا قيود" شدد يوري شفيتكين، نائب رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس النواب الروسي (الدوما)، على أن مصير الرئيس السوري بشار الأسد يقرره فقط الشعب الذي إنتخبه وهو أمر غير قابل للتفاوض.

    أوليغ موروزوف، عضو مجلس الإتحاد الروسي علق على هذه الأنباء بقوله: "إن شرعية الرئيس السوري بشار الأسد المنتخب من قبل شعبه لم تكن قط ورقة مساومة لموقف روسيا من سوريا ،لكن موسكو مستعدة لمناقشة التواجد العسكري في البلاد ضمن إطار حل جميع القضايا السورية الداخلية.

    من جانبه الخبير في الشأن الإيراني الدكتور إياد المجالي رأى أن "ضبط إيقاع الوجود العسكري الإيراني في سوريا أصبح مصلحة روسية لكبح تزايد النشاط العسكري لطهران هناك، وأعتقد أن تنفيذ هذا المطلب الأمريكي يجب أن يقابله المزيد من التنازلات من قبل واشنطن، وهذا المطلب هدفه عزل إيران أكثر وأكثر عن كل الأطراف الدولية والحلفاء في المنطقة وإجبارها على الموافقة على الإملاءات الأمريكية".

    المحللة السياسية والمستشرقة كارينه جيفوركيان في تصريح لـ"سبوتنيك" إستغربت من لجوء واشنطن إلى موسكو بهذا الشأن بدلاً من التوجه للرئيس السوري مباشرة.

    إنقسام أمريكي داخلي حول "صفقة القرن"

    مستشار البيت الأبيض كوشنر أثناء سفره إلى ميشيغان من قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند
    © REUTERS / Joshua Roberts
    كوشنر: الفلسطينيون يستحقون "تقرير المصير" ولكن هناك صعوبة بحكم ذاتهم
    "برزت خلال الأيام الأخيرة تصريحات أمريكية مثيرة للجدل أظهرت إنقسام البيت الأمريكي حول ما يسمى "صفقة القرن" التي قال عنها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، "أنها غير قابلة للتحقيق، وقد لا تحقق النتائج".

    من جانبه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خالف وزير خارجيته في الرأي وإعتبر أن تنفيذ صفقة القرن أمر ممكن، مبدياً تفهمه لشكوك بومبيو حول نجاح هذه الصفقة.

    هذه التناقضات في الإدارة الأمريكية وصلت إلى مستشار ترامب وصهره، غاريد كوشنر، الذي قال: "أعتقد أنه يجب أن يحصل الفلسطينيون على حق تقرير المصير وأن يصبحوا قادرين بمرور الوقت، على الحكم المستقل.

    بهذا الصدد، قال الخبير في الشؤون الإستراتيجية والأمريكية الدكتور كامل وزنة "هناك تغيرات كبيرة في المنطقة وإعادة انتخابات إسرائيلية والفراغ في الحكم بإسرائيل كل هذا يؤثر على قرارات الإدارة الأمريكية، وطالما أن واشنطن تتجاهل السلطة الفلسطينية وتتخذ قرارات تصب فقط في مصلحة إسرائيل فحتما "صفقة القرن" لن ترى النور، وربما تصريحات بومبيو جاءت من إدراكه أن هذه الصفقة أصبحت ميتة ".

    ما وراء إعتداء إسرائيل على مطار التيفور العسكري في سورية

    الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأجسام معادية جنوب غرب دمشق
    © Sputnik . Laur Hashem
    مصدر عسكري: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي وتدمر صاروخين استهدفا مطار "التيفور" (فيديو)
    تصدت يوم ليل أمس وسائط الدفاع الجوي للجيش السوري  لعدوان إسرائيلي جديد على مطار التيفور العسكري ودمرت صاروخين من الصواريخ التي إستهدفت المطار.

    يأتي هذا التصعيد بعد مناوشات وتبادل للقصف المدفعي والصاروخي بين سورية وإسرائيل وقعت فجر يوم يوم أمس الأحد بعد أن أطلقت سورية قذيفتين صاروخيتين على عدة أهداف في منطقة جبل الشيخ بينما رد الطرف الإسرائيلي بالقصف بالصواريخ مستهدفاً بعض المواقع جنوب غرب دمشق والقنيطرة.

    مراسل"سبوتنيك" في المنطقة الوسطى في سورية باسل شرتوح  قال إن "قصف مطار التيفور يدل على وجود دعم مباشر من إسرائيل للإرهابيين في سوريا لأن أي قصف إسرائيلي يتزامن دائما مع تقهقر المجموعات المسلحة أمام ضربات الجيش السوري"

    تفاصيل الحلقة في التسجيل الصوتي المرفق أعلاه

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم ونغم كبّاس 

    الكلمات الدلالية:
    سوريا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    كرنفال في سوتشي تكريما للافتتاح الرسمي لموسم العطلات الصيفية
    نساء إنجلترا يركضن وراء الجبن...افتتاح طريق ثلجي في لبنان...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    صفقة القرن وحق تقرير المصير للفلسطينيين
    "صفقة القرن" وحق "تقرير المصير" للفلسطينيين
    إمكانيات الدبابات الإيرانية
    إمكانيات الدبابات الإيرانية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك