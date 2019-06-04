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17:10 04 يونيو/ حزيران 2019
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    مراسل "سبوتنيك": تركيا تزود الإرهابيين بنحو 500 طائرة مسيرة في إدلب

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    عماد الطفيلي, نغم كباس
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    مواضيع اليوم: بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الفطر السعيد؛ المعارضة السودانية ترفض "الجدول الزمني" للانتخابات؛ الجيش السوري يحرر ثلاث قرى داخل الحدود الإدارية لمحافظة إدلب؛ مقتل وإصابة عسكريين بهجوم إرهابي في لبنان؛ بومبيو يدعو أوروبا للانفصال عن روسيا في قطاع الطاقة.

    هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مسلمي روسيا بمناسبة عيد الفطر السعيد، وأشاد بدور المنظمات الإسلامية في تطوير الحوار بين الأديان والأعراق، ووحدة شعوب روسيا، ومعارضتها مظاهر التعصب الديني والتطرف.

    الجيش السوري يحرر ثلاث قرى داخل الحدود الإدارية لمحافظة إدلب

    قال مراسل "سبوتنيك" في سوريا باسل شرتوح:

    "إن الجيش السوري بمساعدة الطيران الروسي تمكن من السيطرة على ثلاث قرى داخل الحدود الإدارية لمحافظة إدلب جنوبا وهي الحردانة والقريطة والحميرات".

    وكشف لنا أن تركيا عززت دعمها للمجموعات المسلحة ودفعت بفصائل "النخبة" لمحاربة الجيش السوري وكذلك تزويدها بأسلحة نوعية  بينها أكثر من 500 طائرة مسيرة عن طريق تركيا مزودة بقنابل شديدة الانفجار".

    سياسيا: اعترضت  الخارجية السورية على هذه المزاعم موجهة رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن قالت فيها:"للأسف الشديد فإن بعض مسؤولي الأمانة العامة للأمم المتحدة يقومون بإكمال دائرة المعلومات غير المهنية، التي تهدف بشكل أساسي إلى تضليل الرأي العام العالمي بهدف حماية جبهة النصرة المصنفة على أنها تنظيم إرهابي على لوائح مجلس الأمن".

    المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط والقوقاز لبرنامج "بلاقيود" إن اتهامات واشنطن للجيش السوري باستهداف المدنيين يتزامن دائما مع انتصاراته لتبرير وجودها غير شرعي في البلاد.

    من جانبه، رأى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبدالله أحمد في حديث لبرنامج "بلا قيود": "أن الولايات المتحدة تتبع سياسة الخداع كونها قوة إمبريالية كبرى من أجل تأخير عملية تحرير سوريا من الإرهاب على أمل فرض حل على دمشق يلبي مصالحها وبمساعدة تركيا التي تتبادل معها الأدوار في التصعيد".

    واعتبر أن الهيمنة الأمريكية على المؤسسات والمنظمات الدولية بما فيهم مجلس الأمن تمنعهم من ممارسة دورهم في ترسيخ الإستقرار والأمن الدولي.

    قتلى وجرحى في هجوم إرهابي استهدف الجيش اللبناني

    قتل أربعة  عسكريين وأصيب آخرون، ليل يوم الثلاثاء في هجوم نفذه  "داعشي" ضد منشآت حكومية في مدينة طرابلس شمال البلاد.

    الخبير العسكري اللبناني شارل أبي نادر في حديث لإذاعتنا قال إن هذه العمليات متوقعة بعض دحر تنظيم "داعش" الإرهابي من المناطق الحدودية مع سوريا.

    من جانبه، يقول النائب السابق إميل إميل لحود في حديث لإذاعتنا بأنه لا بد من التعامل بقسوة مع الارهابيين بغض النظر عن انتمائهم الطائفي والمذهبي حتى يرتاح العالم من شروره، وسبب الهجوم الإرهابي الإنقسام في لبنان وسياسة "النأي بالنفس".

    المعارضة السودانية ترفض "الجدول الزمني" للانتخابات.

    رفضت المعارضة السودانية، خطة "المجلس العسكري" لإجراء انتخابات عامة خلال 9 أشهر، غداة أسوأ أعمال عنف شهدتها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الفائت.

    وفي حديث لإذاعتنا أكد القيادي في الحزب الشيوعي السوداني راشد الشيخ أن الإحتجاجات انتقلت لتعم أرجاء البلاد وأنه تم طرد المحتجين من ساحة الاعتصام في الخرطوم.

    ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة مغلقة لمناقشة الأزمة في السودان، بعد مقتل 35 شخصا جراء قيام القوات السودانية بفض الإعتصام أمام مقر قيادة المجلس العسكري بالقوة.

    بومبيو يدعو أوروبا للإنفصال عن روسيا في قطاع الطاقة

    دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، دول الإتحاد الأوروبي إلى الإستقلال عن روسيا في قطاع الطاقة محذرا من تنفيذ مشروع "السيل الشمالي 2" الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

    واعتبر  نائب مدير معهد التاريخ والسياسة بجامعة موسكو التربوية الحكومية ، فلاديمير شابوفالوف أن تصريحات بومبيو حرب اقتصادية غير معلنة تشنها الولايات المتحدة ضد روسيا وبشكل غير مباشر ضد أوروبا…شراء الغاز الأمريكي  مقابل غاز روسيا ليس مربحا بالنسبة لأوروبا ، ويشكل ضررا اقتصاديا خطيرا لها. وبالتالي ، من خلال ممارسة هذا الضغط ، تزيد الولايات المتحدة من أرباحها وتزيد من التكاليف بالنسبة للدول الأوروبية.

    تفاصيل الحلقة في التسجيل الصوتي المرفق أعلاه.

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي ونغم كباس

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