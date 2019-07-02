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17:32 02 يوليو/ تموز 2019
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    بلا قيود

    خبير: أطماع إسرائيل تستهدف العمق الإيراني بدءا من دمشق

    بلا قيود
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    نزار بوش, نغم كباس
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    ترامب يهدد إيران من جديد وروسيا تدعو الدول للالتزام بالاتفاق النووي؛ إصابة 9 أشخاص في مطار أبها السعودي بهجوم طائرة مسيرة؛ وأنباء عن محاولة انقلاب فاشلة في تونس، ماصحتها؟؛ موافقة سودانية مبدئية على المبادرة الإثيوبية الإفريقية.

    موسكو تحمل واشنطن المسؤولية عن زيادة طهران تخصيب اليورانيوم

    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، 14 مايو/ أيار 2019
    © Sputnik . Ekaterina Lyzlova
    لافروف: تجاوز إيران عتبة احتياطيات اليورانيوم المنخفض التخصيب ناجم عن العقوبات الأمريكية
    مع التصعيد الأمريكي ضد إيران وعجز الدول الغربية عن الالتزام ببنود الإتفاق النووي، ردت طهران على العقوبات الأمريكية والحصار الإقتصادي الخانق، بزيادة تخصيب اليورانيوم وتجاوز الكمية المنصوص عليها في الإتفاق.

    وردا على ذلك قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن "إيران تلعب بالنار" فيما حملت موسكو واشنطن المسؤولية عن ردة فعل الجمهورية الإسلامية على العقوبات الأمريكية وتجاوزها الحاجز المتفق عليه لتخصيب اليورانيوم.

    المحلل السياسي الإيراني هادي محمدي وخلال حديث مع برنامج "بلا قيود" أكد أن الموقف الروسي من الإتفاق النووي مشرف وأنها بذلت مابوسعها لإنقاذه في إطار قانوني ومسؤول في الوقت الذي نقضت فيه واشنطن بتعهداتها الدولية.

    أطماع إسرائيل تستهدف العمق الإيراني بدءا من دمشق

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو، 29 يناير/ كانون الثاني 2018
    © Sputnik . Alexei Philipov
    نتنياهو: السيطرة الأمنية غرب نهر الأردن ستكون لنا دائما
    بدوره، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العداء الواضح لإيران من خلال دعوته دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات فورية عليها لزيادتها تخصيب اليورانيوم فوق المعدل المتفق عليه مع القوى العالمية.

    وفي سياق آخر أزاح نتنياهو اللثام عن وجهه وأعلن أخيرا أمام العالم أجمع مطامعه التوسعية خارج حدود إسرائيل إذ قال علينا نقل المعركة إلى أراضي العدو وتوسيع أراضينا

    الخبير بالشؤون الإسرائيلية غسان محمد علق على أطماع نتنياهو بقوله لإذاعتنا نتنياهو قصد بأنه يتطلع لحرب شاملة يبدأها من دمشق باتجاه العمق الإيراني ودول أخرى ولكن مع ذلك يجب ألا ننخدع بهذه التصريحات لأنها أيضا تدخل ضمن إطار الحرب النفسية.

    ناشطة تونسية: النهضة روجت لموت الرئيس في الإعلام الخليجي

    الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي
    © AP Photo / Hassene Dridi
    أول رد على تسمم السبسي وإفشال محاولة انقلاب في تونس (فيديو)
    أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس الباجي قايد السبسي غادر المستشفى العسكري في تونس العاصمة "بعد تلقّيه العلاج اللازم وتعافيه" من الوعكة الصحية الحادة التي ألمت به الخميس الماضي، وذلك عقب تفجيرات إرهابية.

    وأكد مصدر أمني تونسي تعرض الرئيس السبسي إلى عملية تسميم مركبة ومحترفة بمادة غريبة وغير معروفة كمحاولة للإنقلاب عليه.

    وحول صحة هذه الأنباء من عدمها قالت هند يحيى رئيسة جمعية مسرح الحلقة خلال اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" إن ماحدث يوم الخميس ينبئ بمحاولة واضحة لزعزعة الوضع وإدخال الفوضى إلى البلاد بهدف إحداث فراغ تشريعي ودستوري وفراغ في قمة السلطة خاصة مع الترويج لوفاة الرئيس

    الحلقة بالكامل في التسجيل الصوتي المرفق أعلاه….

    إعداد وتقديم: نزار بوش ونغم كباس

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    الكلمات الدلالية:
    إيران, إسرائيل, تونس, سوريا
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