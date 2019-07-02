خبير: أطماع إسرائيل تستهدف العمق الإيراني بدءا من دمشق

ترامب يهدد إيران من جديد وروسيا تدعو الدول للالتزام بالاتفاق النووي؛ إصابة 9 أشخاص في مطار أبها السعودي بهجوم طائرة مسيرة؛ وأنباء عن محاولة انقلاب فاشلة في تونس، ماصحتها؟؛ موافقة سودانية مبدئية على المبادرة الإثيوبية الإفريقية.

موسكو تحمل واشنطن المسؤولية عن زيادة طهران تخصيب اليورانيوم

مع التصعيد الأمريكي ضد إيران وعجز الدول الغربية عن الالتزام ببنود الإتفاق النووي، ردت طهران على العقوبات الأمريكية والحصار الإقتصادي الخانق، بزيادة تخصيب اليورانيوم وتجاوز الكمية المنصوص عليها في الإتفاق.

وردا على ذلك قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن "إيران تلعب بالنار" فيما حملت موسكو واشنطن المسؤولية عن ردة فعل الجمهورية الإسلامية على العقوبات الأمريكية وتجاوزها الحاجز المتفق عليه لتخصيب اليورانيوم.

المحلل السياسي الإيراني هادي محمدي وخلال حديث مع برنامج "بلا قيود" أكد أن الموقف الروسي من الإتفاق النووي مشرف وأنها بذلت مابوسعها لإنقاذه في إطار قانوني ومسؤول في الوقت الذي نقضت فيه واشنطن بتعهداتها الدولية.

أطماع إسرائيل تستهدف العمق الإيراني بدءا من دمشق

بدوره، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العداء الواضح لإيران من خلال دعوته دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات فورية عليها لزيادتها تخصيب اليورانيوم فوق المعدل المتفق عليه مع القوى العالمية.

وفي سياق آخر أزاح نتنياهو اللثام عن وجهه وأعلن أخيرا أمام العالم أجمع مطامعه التوسعية خارج حدود إسرائيل إذ قال علينا نقل المعركة إلى أراضي العدو وتوسيع أراضينا

الخبير بالشؤون الإسرائيلية غسان محمد علق على أطماع نتنياهو بقوله لإذاعتنا نتنياهو قصد بأنه يتطلع لحرب شاملة يبدأها من دمشق باتجاه العمق الإيراني ودول أخرى ولكن مع ذلك يجب ألا ننخدع بهذه التصريحات لأنها أيضا تدخل ضمن إطار الحرب النفسية.

ناشطة تونسية: النهضة روجت لموت الرئيس في الإعلام الخليجي

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس الباجي قايد السبسي غادر المستشفى العسكري في تونس العاصمة "بعد تلقّيه العلاج اللازم وتعافيه" من الوعكة الصحية الحادة التي ألمت به الخميس الماضي، وذلك عقب تفجيرات إرهابية.

وأكد مصدر أمني تونسي تعرض الرئيس السبسي إلى عملية تسميم مركبة ومحترفة بمادة غريبة وغير معروفة كمحاولة للإنقلاب عليه.

وحول صحة هذه الأنباء من عدمها قالت هند يحيى رئيسة جمعية مسرح الحلقة خلال اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" إن ماحدث يوم الخميس ينبئ بمحاولة واضحة لزعزعة الوضع وإدخال الفوضى إلى البلاد بهدف إحداث فراغ تشريعي ودستوري وفراغ في قمة السلطة خاصة مع الترويج لوفاة الرئيس

الحلقة بالكامل في التسجيل الصوتي المرفق أعلاه….

إعداد وتقديم: نزار بوش ونغم كباس