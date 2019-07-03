خبير: إسرائيل عاجزة عن خوض حرب وتهديداتها حرب نفسية

إيران...تصريحات إسرائيلية وسعودية بنكهة الحرب، لبنان في مواجهة تهديدات أمنية بعد محاولة اغتيال وزير، تبادل اتهامات وإدانات دولية وإقليمية بعد استهداف مركز للمهاجرين في ليبيا، سياسة التفجيرات تعود إلى الشارع التونسي.

خبير: إسرائيل عاجزة عن خوض حرب وتهديداتها حرب نفسية

زادت كل من السعودية وإسرائيل لهجتها العدائية تجاه إيران إذ قال وزير الخارجية الإسرائيلي أن تل أبيب مستعدة لأي تدخل عسكري محتمل في حال حدوثه بمنطقة الخليج إذا " أساءت إيران تقدير الأمور ما يؤدي إلى مواجهة"، على حدّ تعبيره.

من جانبه قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن بلاده لا تريد حربا في المنطقة لكن "لا يجب السماح لإيران بالاستمرار في سياساتها العدوانية لأن ذلك يجعلها تدفع ثمنا باهظا".

أما روسيا فأعلنت على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف أنه من الضروري استئناف الحوار بين الدول العربية وإيران.

الخبير في الشؤون الإقليمية ناجي الزعبي قال في حديث لبرنامج "بلا قيود" إن التصريحات الداخلية تصب في خانة الحرب النفسية ورفع المعنويات في الداخل الإسرائيلي، لأن إسرائيل فقدت قدرتها على خوض أي معركة عسكرية، تحت أي مسمى.

وبخصوص تصريحات الجبير أضاف الزعبي:"أولاً السعودية…حتى تحمي نفسها تتحدث عن تدخل وتلمّح بطريقة غير مباشرة بتدخل عسكري في إيران…تصريحات الجبير أنا قرأتها أنها تهديد مبطن للتدخل العسكري، نحن نريد أن نحكي الواقع حيث أن صواريخ وطائرات الجيش واللجان الشعبية اليمنية تسرح وتمرح في السعودية وتنفذ أهدافها بدقة، وأمس أعلن الناطق العسكري عن دخول منظومة أسلحة جديدة وصواريخ، وبالتالي فإن تلك التصريحات تندرج في خانة الرعب والإحساس بالخطر وليست تعبيراً عن قوة."

سياسة التفجيرات تعود إلى الشارع التونسي

يشهد الداخل التونسي في الآوانة الآخيرة توترات وتفجيرات تزامنت مع تدهور الحالة الصحية للرئيس باجي قايد السبسي لذلك قرر رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، تشكيل لجنة تحقيق فيما تم ترويجه عن محاولة انقلاب على السلطة وتسميم الرئيس ودخوله إلى المستشفى للعلاج.

الخبير في الشؤون المغاربية أبو بكر الأنصاري أكد خلال اتصال هاتفي مع إذاعتنا أن تونس تمر بمخاض عسير بسبب التدخلات الخارجية تحاول التدخل بالشأن التونسي والصراع بين محورين أحدهما تركي —قطري والآخر إماراتي-مصري لكل منهما أدواته ومصالحه ولا يريد أي منهما إخلاء الساحة للآخر.

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إعداد وتقديم: نغم كباس وفهيم الصوراني