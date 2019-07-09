البخيتي: خلاف سعودي - إماراتي يؤدي إلى انسحاب الأخيرة من اليمن

مواضيع الحلقة: ما هي خلفيات تخفيض أبو ظبي لقواتها في اليمن؟ تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري والإرهابيين؛ واشنطن تلوح بعقوبات جديدة ضد طهران وموسكو تدعو لاجتماع وزاري.

خفضت الإمارات عدد قواتها في اليمن، للانتقال من الاستراتيجية العسكرية إلى استراتيجية "السلام أولا".

مسؤول عسكري في الحكومة اليمنية أكد، أن الإمارات سحبت جزءا من أسلحتها الثقيلة لكنها لا تزال تدير الوضع العسكري في الساحل الغربي بشكل كامل مع القوات اليمينة ضمن عمليات التحالف بقيادة السعودية.

القيادي في حركة "أنصار الله" محمد البخيتي اعتبر خلال اتصال هاتفي مع برنامج "بلا قيود" أن الصورة ماتزال مبهمة فيما يخص الانسحاب إن كان كليا أو جزئيا ولكن من الضروري انسحاب كل القوات الأجنبية من اليمن بما فيها السعودية.

وعزا البخيتي انسحاب الإمارات إلى وجود خلافات عميقة مع السعودية وامتعاضها من ممارسات القوات السعودية هناك وخارطة السيطرة بينهما.

الجيش السوري يستأنف عملياته العسكرية في ريفي إدلب وحماة

أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا باسل شرتوح أن الاشتباكات بين الجيش والإرهابيين تجددت بعد هدوء حذر دام لأكثر من أسبوع في ريفي حماة وإدلب إضافة إلى تجدد التوتر في ريف اللاذقية وحشد القوات التركية على الحدود بحجة حماية نقاط المراقبة المتواجدة في سوريا بموجب اتفاق مع موسكو.

وقال مصدر عسكري ميداني لـ"سبوتنيك"، إن الطيران الحربي السوري والروسي المشترك تمكن من تدمير 3 مستودعات ذخيرة بالإضافة لمركزي قيادة وتدريب تابعين لهيئة تحرير الشام.

محلل: قدرة إيران الردعية والصواريخ البالستية شأن داخلي غير قابل للتفاوض

هددت واشنطن طهران بفرض عقوبات جديدة عليها بعد أن زادت الجمهورية الإسلامية تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 4.5%.

وفي حديث لإذاعتنا أكد الكاتب والمحلل السياسي الإيراني حسن هاني زادة أن واشنطن لم تعد معنية بالاتفاق النووي منذ لحظة انسحابها منه، لذلك لا يحق لها التحدث عنه أو اتخاذ أية قرارات ضد إيران بشأن هذا الملف.

واعتبر زادة أن أية مفاوضات حول قدرة إيران الردعية والصواريخ البالستية هي شؤون داخلية ليست من شأن أية دولة أخرى.

وأشاد زادة بدور روسيا في تقليص الهوة بين إيران والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني.

إعداد وتقديم: نغم كباس وعماد الطفيلي