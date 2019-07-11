محلل: نجاح التسوية في سوريا مرتبط بتحرير إدلب

مواضيع الحلقة: تطورات ميدانية وسياسية متسارعة في سوريا فهل من تسوية تلوح في الأفق؟ إيران ترحب بجهود فرنسا لإنقاذ الاتفاق النووي، والأخيرة تقول أنها تسعى لوقف الحرب الاقتصادية ضد طهران.

تطورات ميدانية وسياسية متسارعة في سوريا

أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، باسل شرتوح، أن معارك طاحنة تجري بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة في أرياف اللاذقية وحماة وإدلب بعد استقدامها لتعزيزات من الإرهابيين الأجانب ما دفع الجيش لإخلاء مواقعه على محور الحماميات إلى مواقع أكثر دفاعية.

وحول زيارة المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، اعتبر المحلل السياسي عبد الله أحمد، خلال اتصال هاتفي، أن هذه الزيارة تأتي أثناء تصعيد أمريكي بريطاني وإرسال قوات جديدة إلى سوريا بحجة تشكيل تحالف جديد لمحاربة "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا)، مما لا يدعو للتفاؤل.

ورأى أحمد أن الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام مرتبط مباشرة بتحرير إدلب من الإرهاب.

فرنسا: نسعى لوقف الحرب الاقتصادية ضد إيران

أكد مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون من طهران، أن بلاده تسعى لإيجاد حلول مشتركة لوقف الحرب الاقتصادية ضد إيران، لكن مهمته في طهران ليست الوساطة بينها وواشنطن.

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، قال إن زمن التزام طهران بالاتفاق النووي من جانب واحد قد ولى، وإن استقلال أوروبا مرتهن بالإدارة الأمريكية، داعيا دول الاتحاد الأوروبي للدفاع عن هويتها واستقلالها أمام الإجراءات الأمريكية أحادية الجانب.

الباحث في شؤون الشرق الأوسط أنطوان شاربونتييه قال في حديث لإذاعتنا إن فرنسا تلعب دور الوسيط، في الوقت الذي تشارك فيه في العقوبات المفروضة على إيران، متسائلاً كيف يمكن لها أن تعلب دور الطرف والمفاوض في آن واحد، ومعتبراً أن ذلك يشير إلى أن مبادراتها تصب في دائرة المصالح الأمريكية

شاربونتييه أشار إلى أن الدخول الفرنسي ليس متزنأً، وإذا كانت باريس تقدم نفسها كوسيط، فلماذا لم يرسل ماكرون مستشاريه إلى واشنطن أيضاً، إذا كان يريد تليين الموقف الأمريكي أيضاً.

أشار الخبير الفرنسي إلى ان البلدان الاوروبية متخوفة من نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، لأن واشنطن ستحارب بهم، كونهم دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي.

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إعداد وتقديم: نغم كباس وفهيم الصوراني