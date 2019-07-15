طهران تبدي "حسن نية" ووشنطن تماطل

مواضيع الحلقة: الرئيس الإيراني: مستعدون للحوار مع واشنطن لكن بشروط؛ والتطورات الإقليمية والدولية وانعكاسها على الملف السوري؛ رداً على السيد حسن نصر الله نتنياهو يهدد لبنان؛ الجيش الوطني الليبي يحذر تركيا من مغبة تدخلاتها في شؤون البلاد؛ فشل الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان.

خبير: إيران أفشلت المشاريع الأمريكية في المنطقة

دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الإدارة الأمريكية للحوار في حال رفعت واشنطن العقوبات الاقتصادية عن طهران وعادت للاتفاق النووي.

من جانبه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اعتبر أن عرض روحاني الحالي لا يختلف عما عرضته الجمهورية الإسلامية على الإدارة الأمريكية السابقة والذي أفضى عن الاتفاق النووي الحالي الذي تعتبره إدارة ترامب بأنه "كارثة".

الكاتب السياسي والخبير بالشأن الإيراني إبراهيم حمدي شير في حديث لبرنامج "بلاقيود" رأى أن "سبب كل هذا الضغط على إيران ليس الإتفاق النووي وتخصيب اليورانيوم وإنما من أجل تقليص نفوذها في المنطقة، ولأنها أفشلت جميع المشاريع الأمريكية في الشرق الأوسط خاصة مشروع "داعش" الإرهابي في سوريا".

تحرك إقليمي ودولي باتجاه سوريا

أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا باسل شرتوح أن الجماعات المسلحة استهدفت محيط المحطة الحرارية في محردة بعد هجوم على خط غاز بعبوة ناسفة يصل حقل الشاعر بمعمل إيبلا ويأتي ذلك ضمن سعي المجموعات المسلحة لضرب مراكز الطاقة بعد تحسن وضع الكهرباء في البلاد.

وأكد مصدر في وزارة الكهرباء السورية وزارة النفط لـ"سبوتنيك" أنه تم إصلاح الضرر ولا يوجد أي تراجع بتزويد محطات التوليد بالطاقة الكهربائية.

سياسياً وافقت الولايات المتحدة ولأول مرة على مشاركة وفد برلماني سوري في منتدى التنمية المستدامة بنيويورك بالتزامن مع السماح أيضا لوفد إيراني يرأسه وزير الخارجية محمد جواد ظريف بالمشاركة في المنتدى الإقتصادي الدولي في نيويورك، كذلك جاءت زيارة المبعوث الأممي غير بيدرسون إلى سورية وتصريحاته الإيجابية تلتها زيارة وزير خارجية عمان يوسف بن علوي إلى سورية وتقديمه لعرض سياسي متكامل للرئيس الأسد من أجل إنهاء الأزمة.

حول زيارة الوزير العماني إلى دمشق أكد الباحث في العلاقات الدولية والخبير بالشؤون السياسية والإقتصادية الدكتور عوني الحمصي خلال اتصال هاتفي مع إذاعتنا أن هناك حراك دبلوماسي باتجاه دمشق لوضع القطار على سكة اللجنة الدستورية وهذا انتصار للدولة السورية.

واعتبر الحمصي أن مشاركة وفد برلماني سوري في منتدى التنمية المستدامة بنيويورك "ربع استدارة" من قبل واشنطن باتجاه دمشق وربما تليها خطوات لفتح قنوات حوار.

رداً على السّيد نصر الله... نتنياهو يهدد بضرب لبنان

في الوقت الذي زادت فيه حدة التوتر و تبادل التهديدات بين الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كشف السيد نصر الله، أن إدارة ترامب تسعى إلى فتح قنوات مع حزب الله في لبنان عبر وسطاء.

وكان السيد نصر الله قد قال أن قوات "المقاومة" قادرة على استهداف إسرائيل بأكملها حتى إيلات، وإعادتها إلى العصر الحجري في حال نشوب حرب بينهما.فيما توعد نتنياهو برد عنيف إذا ما ارتكب الحزب أي عمل ضد إسرائيل.

وخلال اتصال هاتفي مع برنامج "بلا قيود" علق الكاتب والخبير بالشأن الإقليمي فؤاد خشيش على الموضوع بقوله: "ماقاله السيد نصر الله كان أشبه بمطالعة عسكرية وسياسية وحملت رسائل متعددة أحرجت نتنياهو الذي يواجه الآن ملفات الفساد كما أحرجت تصريحات نصر الله الداخل الأمريكي".

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إعداد وتقديم: نواف إبراهيم ونغم كباس